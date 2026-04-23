Jury a fiscales: en 2012 ya se había detectado el ADN masculino que resultó ser de Roberto Bárzola

La prueba genética fue uno de los tópicos que se expuso este jueves en el juicio político que se desarrolla a los tres instructores del crimen de Nora Dalmasso, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Quien se explayó sobre el tema fue la especialista Nidia Modesti. El dato saliente es que en 2012 ya se detectó un ADN masculino cuya identidad se desconocía. Después de los 27 cotejos que ordenó el fiscal instructor Pablo Jávega, en 2024 se le puso nombre y apellido constatando que pertenece al parquetista Roberto Bárzola, quien había declarado en varias ocasiones haber ido a la casa de la familia Macarrón el día del crimen.

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Los análisis realizados

En 2006, cuando se perpetró el homicidio, Nidia Modesti se desempeñaba en el Ceprocor donde se realizaron los primeros análisis genéticos del caso.

“El primer informe solo arrojó el perfil de Nora Dalmasso. Al analizar el cromosoma “Y”-masculino- que aparecía no se obtuvo resultado”, explicó. Sin embargo, con el avance de los estudios y ante la posibilidad de contaminación —debido a la gran cantidad de personas que intervinieron en la escena— se decidió relevar también los perfiles genéticos de quienes manipularon las muestras. Así lo ordenó el fiscal que tenía la investigación a cargo, Javier Di Santo.

En ese contexto, surgió el linaje masculino de la familia Macarrón.

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El cinto de la bata: el arma homicida

Se identificaron marcadores en el cuerpo de la víctima, en las sábanas, en el cinto de la bata de Nora Dalmasso y en pelos recogidos en una de sus manos.

Los estudios realizados por el FBI -al que se pidió colaboración- aportaron nuevos elementos. De acuerdo con Modesti, el organismo detectó un haplotipo “Y” compatible con el linaje Macarrón y, a través de marcadores genéticos, lo vinculó con Marcelo Macarrón. En ese mismo estudio se descartaron rastros del pintor Gastón Zárate, el primer imputado en la causa.

No obstante, la especialista advirtió que en esos informes no se profundizó sobre otro perfil genético minoritario que aparecía en varias muestras. “Ese otro haplotipo estaba presente en al menos siete u ocho muestras, y no correspondía a Macarrón”, informó.

El informe donde constaba el dato está fechado el 26 de septiembre de 2012: mencionaba la existencia de un haplotipo “Y” remanente en la “mezcla” genética, lo que implicaba más de una huella masculina.

A partir de ello, el entonces fiscal Javier Di Santo solicitó precisiones sobre su identificación. Según Modesti, ese perfil no se atribuyó a ninguna persona en ese momento. El dato quedó suspendido en el tiempo.

Al ser consultada si en aquel momento -2012- se hubiera decidido cotejarlo, "la historia hubiera sido diferente".

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Presiones y cuestionamientos

Nidia Modesti tomó unos minutos de su testimonio para expresar el malestar que vivió en los primeros años de la investigación: “Fue muy compleja, había desconfianza hacia nuestro trabajo en el Ceprocor por depender del Poder Ejecutivo. Incluso se nos acusó de haber contaminado las muestras, algo que es una falacia”, afirmó.

Modesti insistió en que el ADN debe ser interpretado dentro de un contexto más amplio: “Es un elemento más. La presencia de ADN de un familiar puede explicarse por compartir espacios”. La explicación fue pertinente porque los rastros genéticos de Marcelo Macarrón fueron tenidos en cuenta en una etapa de la pesquisa donde el viudo fue acusado de abusar y asesinar a su esposa.