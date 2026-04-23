Reforma laboral: el sector empresario analiza cómo operar en medio de la incertidumbre judicial

En un contexto marcado por la reciente reactivación de la reforma laboral tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Cámara de Servicios Generales y Afines (CA.SE.GE.) realizó este jueves una jornada de análisis sobre los cambios normativos y su impacto en la gestión de las empresas.

Los ejes de la reforma fueron clave en el debate: tercerización, banco de horas y fondo de cese. La disertación estuvo a cargo de la abogada laboralista Silvina Scarimbolo, quien expuso sobre los principales aspectos de la normativa y sus implicancias prácticas.

Entre los cambios más relevantes, destacó la modificación en el régimen de responsabilidad en la tercerización. "Si la empresa cumple con el control de la documentación, ya no será responsable solidaria en un eventual juicio laboral, lo que aporta previsibilidad y seguridad jurídica", señaló la especialista.

Scarimbolo también subrayó la incorporación del banco de horas como herramienta para adecuar la jornada laboral a los ciclos productivos, y el fondo de cese laboral, al que definió como "un cambio de 180 grados en la forma de afrontar las indemnizaciones", con impacto especialmente relevante para las pymes.

Sobre el escenario judicial, la abogada precisó que la situación exige claridad operativa por parte de las empresas: "Hay muchos artículos que ya están plenamente vigentes. Es clave que las empresas identifiquen qué es operativo hoy y actúen con información precisa para evitar riesgos".

El fallo que reactivó la norma y sus consecuencias

La jornada se desarrolló en un día clave: la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía más de 80 artículos de la reforma, restableciendo su vigencia mientras continúa el debate judicial de fondo.

El presidente de CA.SE.GE., Lucas Dagatti, advirtió que el nuevo escenario combina avances normativos con incertidumbre en su aplicación. "Hoy no hay un criterio unificado en temas sensibles como indemnizaciones o el fondo de cese laboral. Esa incertidumbre es una de las principales preocupaciones de las empresas", afirmó.

Dagatti también remarcó el impacto de las decisiones ya adoptadas por el sector durante la vigencia de la norma: "Hay empresas que ya tomaron decisiones en función de la ley y hoy se encuentran en un escenario de zonas grises, sin claridad sobre si deben esperar una definición judicial o avanzar con acuerdos intermedios".

Desde CA.SE.GE. indicaron que el objetivo del encuentro fue brindar herramientas concretas para la toma de decisiones en un contexto dinámico. La entidad anticipó la continuidad de este tipo de jornadas, con foco en tecnología e innovación aplicada a la actividad.