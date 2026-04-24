El analista político Roberto Bacman analizó cuáles son las tres principales "preocupaciones de los argentinos" en el actual escenario económico social.

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"Corrupción"

"En primer lugar, la plata que no alcanza y ni para los que trabajan en relación de dependencia ni par aquellos que tienen trabajos independientes o son profesionales. La corrupción es la segunda causa y la tercera causa es que empieza a aparecer la falta de trabajo y el temor a perder el trabajo", explicó en declaraciones al programa "6 en Punto" de "Punto a Punto Radio (90.7 FM)".

"Estas son las tres principales preocupaciones y es ahí donde el gobierno da este paso que tiene que ver con cambiar la reforma política que había hecho Fernández de Kirchner antes de las elecciones del 2011", agregó.

Además señaló que “no es el momento” para la reforma política “porque la gente está muy lejana a esta discusión porque no le llega nada, no importa nada”.

“No es lo que lo principal que debe resolver y lo principal que debe resolver son otras cuestiones y fundamentalmente definir si va a seguir este modelo económico que hasta ahora no le dio resultado o se va a enterrar con su modelo económico y morir con las botas puestas”, enfatizó.

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PASO

Bacman indicó en diálogo con Julio Kloppenburg que en este momento, “él no tiene los votos” porque “tiene problemas con muchos socios, que son socios que necesitan las PASO como un ordenador”.

“La PASO funcionó como un ordenador de la política para hacer alianzas, para que las elecciones sean más limpias. Entonces, hay mucha gente que las defiende y hay muchos gobernadores que no están tan dispuestos a seguir este tema para retomar la agenda”, concluyó Bacman.

Financiamiento de los partidos políticos

Al ser consultado sobre la nueva propuesta de financiamiento de los partidos políticos, Bacman fue contundente: "Los partidos chicos son los más perjudicados. Los partidos que no tienen establishment, que no tienen relación con las empresas, van a ser los más perjudicados con esto".



