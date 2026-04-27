El futuro de la universidad pública: cómo sigue la disputa tras el veto al presupuesto

El conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se ha transformado en una batalla por la institucionalidad frente a un Ejecutivo que ignora los fallos judiciales y el presupuesto aprobado. Ante este escenario, el rector Anselmo Torres advierte, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que la división de poderes impide al presidente decidir unilateralmente qué leyes aplicar y convoca a una marcha nacional el 12 de mayo.

El actual rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, ocupa formalmente ese cargo desde julio de 2021 tras el fallecimiento del anterior rector, Juan Carlos del Bello. Se desempeña como Magíster en Administración Pública por la Universidad Nacional del Comahue y cuenta con una extensa trayectoria académica como profesor asociado en áreas de Ciencias Políticas y Administración Pública. Antes de asumir la conducción de la universidad, se desempeñó como vicerrector de la Sede Atlántica de la misma institución.

Me gustaría que nos hicieran una actualización de la situación: qué tienen presupuestado para todas las universidades, la negación por parte del Gobierno de llevar adelante la ley de financiamiento universitario, las apelaciones judiciales que ustedes están realizando y la situación fáctica que están viviendo.

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La situación la verdad que es muy compleja porque tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada el año pasado por las dos tercios, que tuvo cinco aprobaciones en el Congreso de la Nación, porque iniciamos el tratamiento en su momento en 2024, se aprobó, lo vetaron, se volvió a tener mayoría, pero no se alcanzaron los dos tercios. En 2025 hicimos lo mismo: se aprobó, lo vetó el Gobierno, se logró las dos tercios y hubo un intento nuevamente del Gobierno de derogar, cuando se trató el presupuesto en diciembre del año pasado, y también se rechazó eso. Es decir que el apoyo del Parlamento es completo, tiene un consenso democrático amplísimo, pero el Gobierno decidió promulgar sin aplicar la ley, argumentando que no había recursos para hacerlo.

Ante eso, el CIN lo que hizo fue hacer una presentación judicial para el cumplimiento de la ley y, mientras tanto, presentamos también un amparo sobre dos artículos de la ley que tienen que ver con los salarios docentes, no docentes y con las becas estudiantiles. En una primera instancia el juez nos da la razón, el Gobierno apela, la Cámara también nos da la razón, y el Gobierno ahora lo que hizo fue presentar ante la Cámara que le habiliten el recurso ante la Corte Suprema. En esa instancia estamos en término judicial.

Nosotros hicimos nuestra presentación en el día de la fecha para que, digamos, la Cámara termine resolviendo esta situación y que obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de una vez por todas.

Sí, pero no es suspensivo. O sea, porque un fuero de Cámara, si yo no entiendo mal, es ejecutivo. Puede apelar a la Corte Suprema, pero eso mientras tanto no suspende la ejecución del fallo, ¿o entiendo mal?

Eso en principio es así. Es la Cámara la que debe decidir si le da el carácter suspensivo o no. En toda la historia judicial, lo que nos dicen nuestros abogados es que solamente en tres oportunidades, y no se ajusta a este caso o a las características de este caso, la Cámara ha dado con carácter suspensivo una vía recursiva hasta la Corte. Entendemos que la contundencia del fallo de la Cámara no lo va a dar con carácter suspensivo.

Esto es lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, en el no cumplimiento, independientemente del tiempo que se tome la Corte para resolver o no, incurriría en incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que esperamos de parte de la Cámara. Eso en términos judiciales.

¿Qué plazo tiene la Cámara para disponer si es suspensivo la habilitación del recurso del Gobierno ante la Corte?

Nos pasaron vista a nosotros esta semana. Hicimos hoy la presentación de parte nuestra y esperamos que en esta semana la Cámara ya resuelva si habilita o no la vía recursiva. Si no le da, termina todo allí. Si le da, puede hacerlo con carácter suspensivo o con carácter no suspensivo.

Nosotros entendemos que lo que esperamos, en definitiva, es que ni siquiera se habilite esa vía recursiva ante la Cámara, porque la contundencia de la argumentación dada por la propia Cámara es lo suficientemente fuerte como para que esa vía no se habilite. Pero aun cuando la habilitara, lo que esperamos es que lo hagan sin carácter suspensivo, es decir, que mientras tanto el Gobierno esté obligado a cumplirlo. Esa es la presentación que nosotros hicimos en el día de la fecha.

Por eso decía: ante esto, nosotros lo que decimos es que el Gobierno no puede decidir qué ley aplicar y cuál no. No es un atributo que le compete al Poder Ejecutivo decidir eso. Para eso hay un Parlamento que democráticamente logró conformar la mayoría suficiente como para que la ley quede firme. Al mismo tiempo, hay otro poder del Estado, que es el judicial, que también nos da la razón acerca de la validez de la ley y la necesidad de aplicación por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, creemos que no puede haber más dilación en este marco.

Las universidades preparan la cuarta marcha federal

Eso nos lleva a nosotros a invocar nuevamente el apoyo de la sociedad y por eso estamos anunciando, y ya anunciamos, una marcha para el 12 de mayo en todo el país, pero con epicentro en Capital Federal, en la Plaza de Mayo.

MV