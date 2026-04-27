La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III: así será su nueva etapa universitaria

La princesa Leonor comenzará en septiembre una nueva etapa clave en su formación al cursar el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las instituciones públicas más prestigiosas de España. El campus de Getafe será el espacio donde la heredera al trono desarrollará sus estudios durante los próximos cuatro años.

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La decisión, comunicada oficialmente por la Casa Real, representa un paso estratégico en la preparación académica de quien está llamada a convertirse en futura jefa de Estado. La Universidad Carlos III se posiciona entre las mejores del país en áreas como ciencias sociales, derecho y economía, lo que refuerza el perfil institucional que se busca consolidar en la formación de la princesa.

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Qué carrera eligió la princesa Leonor y por qué: Ciencias Políticas como formación clave

La elección de Ciencias Políticas supone un cambio respecto al camino seguido por el rey Felipe VI, quien estudió Derecho. En este caso, Leonor optó por una carrera más vinculada al análisis del poder, la gobernanza y las relaciones internacionales, áreas centrales para el ejercicio de sus futuras funciones.

El programa académico incluye materias como Política Española, Política Europea, Comportamiento Político, Derecho, Economía, Historia y Relaciones Internacionales, lo que permitirá a la princesa adquirir una formación integral orientada a la gestión institucional.

Además, la decisión también la acerca al recorrido académico de su hermana, la infanta Sofía, quien eligió un campo similar en el extranjero, consolidando una línea formativa más contemporánea dentro de la familia real.

Cómo fue el proceso de admisión de la princesa Leonor

A diferencia del sistema tradicional de acceso universitario en España, la princesa de Asturias fue admitida a través del modelo de Early Admission o admisión temprana, un mecanismo destinado a estudiantes que completaron su educación secundaria fuera del país.

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Leonor cursó el bachillerato en el UWC Atlantic College, lo que le permitió acceder a este sistema. Su ingreso fue evaluado en base a su expediente académico y su formación complementaria, incluyendo su paso por distintas academias militares.

Este tipo de admisión no constituye un privilegio exclusivo, sino un procedimiento formal que contempla perfiles internacionales o trayectorias educativas no convencionales.

De la formación militar a la universidad: el recorrido académico de la heredera

Antes de iniciar su etapa universitaria, la princesa Leonor completará su formación en las tres ramas de las Fuerzas Armadas españolas. Tras su paso por la Academia General Militar y la Escuela Naval, finalizará su instrucción en la Academia del Aire, cerrando así un ciclo de tres años de preparación castrense.

Este recorrido forma parte de la tradición institucional de la monarquía española, orientada a brindar a sus futuros jefes de Estado una formación integral que combine disciplina militar y conocimiento académico.

El paso a la universidad marca, además, su ingreso a un entorno civil, donde deberá equilibrar su vida estudiantil con sus responsabilidades como figura pública.

Cómo será la vida universitaria de la princesa Leonor en Madrid

Desde la Casa Real se aseguró que la princesa Leonor seguirá el calendario académico con normalidad, asistiendo a clases y participando en la vida universitaria como una estudiante más. No obstante, deberá compatibilizar esta etapa con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

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La experiencia universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid no solo le permitirá profundizar en contenidos teóricos, sino también interactuar con un entorno diverso, clave para su desarrollo personal y político.

Qué implica esta decisión para el futuro de la monarquía española

La elección de Ciencias Políticas no es menor: refuerza una preparación orientada al análisis del sistema democrático, la toma de decisiones y el entendimiento de los escenarios globales. En este sentido, la formación de la princesa Leonor se alinea con los desafíos contemporáneos que enfrentan las monarquías europeas.

A largo plazo, no se descarta que continúe su formación en el extranjero, como lo hizo el rey Felipe VI, completando estudios de posgrado que amplíen su perfil internacional.

Con esta decisión, la heredera inaugura una etapa que no solo definirá su trayectoria académica, sino también su preparación como futura representante del Estado español en un contexto global cada vez más complejo.