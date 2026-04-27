La última semana de abril inicia con un clima de alta tensión social. Diversos sectores gremiales y movimientos sociales coordinaron una jornada de cese de actividades y movilizaciones en todo el país, manifestando su firme rechazo a las medidas económicas y los recortes presupuestarios impulsados por la gestión del presidente Javier Milei.

En un escenario marcado por la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral, la protesta unifica reclamos que van desde la defensa de los puestos de trabajo en el sector público hasta el sostenimiento de la educación superior.

Complicaciones en la disponibilidad del efectivo

La Asociación Bancaria anunció un paro total de actividades por 24 horas a partir de este lunes 27 de abril. La medida de fuerza surge como respuesta directa al cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una decisión que, según el gremio, pone en riesgo inmediato 32 puestos de trabajo.

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Desde el sindicato denunciaron la "falta de diálogo" con las autoridades nacionales para resolver el conflicto. Si bien las sucursales bancarias tradicionales abrirán sus puertas en el horario habitual, la huelga impactará de lleno en los 21 centros donde se realiza la logística del dinero físico. Por este motivo, se prevén serias complicaciones en la disponibilidad de efectivo y la recarga de cajeros automáticos durante toda la jornada.

Tensión y gases en Puente Pueyrredón por protestas de las organizaciones sociales

Conflicto universitario y organizaciones sociales

En paralelo, el frente educativo profundiza su plan de lucha. El personal universitario, tanto docente como no docente, continúa con las medidas de fuerza que mantiene desde el inicio del ciclo lectivo. La agenda para esta semana incluye paros rotativos y totales en las casas de altos estudios del país, en reclamo de una actualización salarial y mayor presupuesto para el funcionamiento institucional.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina anunciaron que el 12 de mayo, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, habrá una marcha hacia la Plaza de Mayo, en protesta por el déficit de presupuesto para las universidades públicas. Denuncian que cayeron un 45,6 por ciento desde 2023.

A este esquema de protestas se suman las organizaciones sociales, que realizarán movilizaciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y puntos estratégicos del interior. Los movimientos denuncian el corte de asistencia alimentaria a comedores y el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables, configurando un lunes de parálisis y reclamos generalizados contra el Ejecutivo nacional.

MEG/ff