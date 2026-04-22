Alerta por discapacidad: protesta masiva contra el ajuste, la falta de insumos y la nueva ley de pensiones

Una multitudinaria marcha paralizó este miércoles el microcentro porteño tras la convocatoria de organizaciones y familiares. Prestadores de servicios para personas con discapacidad se movilizaron directamente frente a la sede del Ministerio de Salud. La protesta buscó visibilizar una crisis terminal marcada por las deudas millonarias del Estado y el rotundo rechazo al nuevo proyecto de ley oficial.

El Foro Permanente denunció un atraso completamente insostenible en los pagos que corresponden al programa Incluir Salud. El Gobierno nacional arrastra fuertes deudas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, además de enero de 2026. Esta prolongada asfixia financiera impidió a las instituciones poder cubrir los salarios, los servicios y los gastos más básicos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A la preocupante falta de fondos se le sumó un desfasaje arancelario que ya se ubica en torno al 40% debido a la alta inflación. Además, los manifestantes expusieron en la calle las serias deficiencias que sufren diariamente en la entrega de medicamentos y pañales. A pesar de las reiteradas denuncias formales por irregularidades en las compras, las autoridades no brindaron soluciones.

El repudio generalizado también apuntó de lleno contra la "Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" que impulsa el Gobierno. Los referentes del sector consideraron que la iniciativa instala una mirada sumamente estigmatizante sobre esta parte de la población. Advirtieron que el Poder Ejecutivo utiliza el repetido relato de las pensiones falsas como una mera excusa para aplicar un ajuste.

Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión, cuestionó duramente los cambios previstos en el Nomenclador Nacional. Explicó que esta polémica reforma obligará a cada institución a tener que negociar sus aranceles de forma individual con las obras sociales. Para el dirigente, esta modificación estructural significa desarmar el corazón del sistema actual de contención.

La movilización generó un fuerte impacto en el tránsito del centro desde las 11 de la mañana, complicando el normal funcionamiento de la zona. Los manifestantes mantuvieron cortada parcialmente la avenida 9 de Julio hacia Constitución, afectando también las calles Belgrano, Lima y Salta. La tensión promete escalar durante las próximas semanas si la cartera que conduce Mario Lugones no abre el diálogo.

El patrón de regresividad sistemática en discapacidad

Reclamos de fondo y defensa del sistema

Frente a las reiteradas acusaciones oficiales de fraude, el Foro Permanente defendió firmemente la legitimidad de las pensiones otorgadas. Los dirigentes explicaron que esta alta demanda asistencial responde a la dolorosa realidad estructural de pobreza que arrastra el país. Marcaron que esta enorme vulnerabilidad impacta de lleno en la salud y traba el normal desarrollo de miles de argentinos.

Las organizaciones señalaron que esta iniciativa gubernamental solo logra desviar el foco de atención de la verdadera problemática del sector. Aclararon que las personas con discapacidad no son responsables de la profunda crisis económica y necesitan urgentes respuestas del Estado. El desfinanciamiento progresivo de estas áreas pone en un serio riesgo la continuidad de todos los tratamientos.

La intensa jornada de lucha concluyó con la entrega de un pliego de demandas urgentes para lograr evitar el inminente colapso institucional. Exigieron la actualización inmediata de los aranceles vigentes y la cancelación total de la enorme deuda acumulada que arrastra la gestión. Las familias dejaron en claro que defenderán las prestaciones porque de ello dependen directamente sus derechos.

TC/fl