El Gobierno nacional avanzó con una reestructuración del Ministerio de Salud que redefine funciones internas, absorbe competencias vinculadas a discapacidad y elimina estructuras creadas en los últimos años. La medida fue oficializada a través del Decreto 193/2026, publicado en el Boletín Oficial, y rige desde su dictado.

El rediseño no contempla la creación de nuevos organismos, pero sí implica un reordenamiento de áreas estratégicas. Entre los cambios centrales, el Ministerio incorpora funciones que estaban bajo la órbita de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

Publicación en el Boletín Oficial del Decreto N°193/26

El decreto establece la eliminación de estructuras previas: se suprimen unidades organizativas y cargos creados en los últimos años.. Según el texto, se trata de “derogar y reasignar cargos” dentro del esquema vigente. El objetivo formal es simplificar la estructura administrativa y concentrar la toma de decisiones.

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La norma dispone una modificación del organigrama sin ampliar la estructura estatal. En ese sentido, se indica que la medida busca “optimizar recursos y mejorar la eficiencia administrativa sin incrementar la cantidad de unidades organizativas”

Gabinete de Ministros, Fuente: Cuanta oficial de X de Manuel Adorni

Los cambios en Discapacidad

Uno de los puntos clave es la reconfiguración del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que financia programas y políticas destinadas a ese sector. A partir del decreto, se crea un Consejo de Articulación de Programas que tendrá a su cargo la administración, evaluación y aprobación de las iniciativas financiadas por ese fondo.

El nuevo esquema introduce así un cambio en la gobernanza de los recursos destinados a discapacidad, al concentrar en un órgano específico la definición sobre su asignación y ejecución.

El decreto también aclara que la implementación de la medida se realizará con recursos ya asignados: “se financiará con los créditos asignados al Ministerio de Salud” , sin previsión de partidas adicionales.

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La medida se inscribe en una serie de modificaciones administrativas impulsadas por el Ejecutivo en distintas áreas del Estado, con foco en la reducción de estructuras y la centralización de funciones. En el caso de Salud, el rediseño impacta sobre áreas sensibles vinculadas a la atención, rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad.

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Hasta el momento, no se detallaron cambios operativos en la prestación de servicios ni en la continuidad de programas vigentes, aunque la reasignación de competencias y la eliminación de estructuras previas abren un nuevo esquema de funcionamiento interno.

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