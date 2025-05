El Ministerio de Salud ratifica que se retirará de la OMS, criticó la vacunación Covid y revisará los entes nacionales

El Gobierno reafirmó que retirará al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anuncio fue realizado este lunes por el Ministerio de Salud luego de la reunión que mantuvo el titular de la cartera, Mario Lugones, con su par de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr, reconocido por su prédica antivacunas.

Tras el encuentro, en el que también participó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, Lugones aseguró que “el Secretario de Salud de EE.UU. se mostró muy interesado en la desregulación de las obras sociales, prepagas y biosimilares que impulsamos en nuestra gestión, así como también la implementación de la receta electrónica en todo el país, y la desburocratización del sistema".

En sintonía con el gobierno norteamericano, Ministerio de Salud emitió un duro comunicado contra la OMS en el que subraya que Argentina se distanciará. “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”, expresó el documento del organismo a cargo de Lugones.

El Ministerio además anunció que realizará una revisión de todos los organismos nacionales de Salud. "Se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario" para "ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión", agregó en el comunicado.

En cuanto a las vacunas, el Ministerio remarcó que mantendrá las campañas de “vacunación seguras” como la del sarampión “con eficacia comprobada y consenso internacional”. En esa línea, destacó que el organismo pondrá foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de las vacunas. En cambio, cuestionó la vacunación contra el Covid-19 por haber sido aplicada “sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales”.

Luego de la reunión, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina destacó que el encuentro representó "un paso más en la consolidación de una relación sólida y duradera" entre ambos países. Este martes, Kennedy mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Alimentación sin aditivos sintéticos y autorización de medicamentos caros, otras de las revisiones

Otro de los puntos que anunció que abordará el Ministerio es la alimentación. La cartera aseguró que restringirá el uso de aditivos sintéticos en los alimentos, especialmente para cuidar la salud de las infancias. De acuerdo al documento, el organismo revisará “ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vínculo con el aumento de las enfermedades crónicas”.

Finalmente, la cartera pondrá bajo revisión las autorizaciones rápidas de aquellos “medicamentos de altísimo costo, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes”. El organismo argumentó que “priorizará la salud del paciente y la sustentabilidad del sistema” para que “los nuevos tratamientos no se transformen en improvisación autorizada”.

