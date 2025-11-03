Renunció Loccisano, la viceministra de Salud

En el marco de un Gabinete que se reorganiza, renunció este lunes 3 de noviembre la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano. Fuentes cercanas del Ministerio informaron a PERFIL que Mario Lugones "le limitó las funciones y se van ella y todo el equipo que responde a Loccisano".

Además, las fuentes revelaron que la situación es "un desastre" dado que "queda el Ministerio prácticamente acéfalo". La abogada, especialista en Derecho Internacional Público y en Sistemas de Salud y Seguridad Social, tiene un largo recorrido en la gestión pública, habiendo formado parte del Ministerio de Salud durante la administración de Mauricio Macri.

Loccisano fue una ferviente defensora de la "motosierra" aplicada al ámbito de Salud, buscando "eficiencia" en el hospital infantil Garrahan y el de salud mental, Laura Bonaparte. Entre los motivos por los que se ha cuestionado la gestión del ministro Mario Lugones también se encuentra la muerte de 130 personas por la utilización de fentanilo contaminado, cuya comisión investigadora en Diputados sesionó este mismo lunes.

En las últimas horas, la ex funcionaria anunció su paso al costado de la cartera de Salud, a la que ya había renunciado en 2018, cuando ejercía como subsecretaria de de Coordinación Administrativa, como consecuencia del decreto impulsado por Macri que prohibía a los familiares de los ministros ejercer dentro del Poder Ejecutivo Nacional, ya que en ese momento estaba casada con Jorge Triaca, de Trabajo. Ese decreto luego fue modificado por Javier Milei.

“El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, escribió Loccisano en sus redes sociales.

“Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”, continuó en el comunicado de su renuncia la ex viceministra.

Loccisano reportaba a Lugones, un hombre que desembarcó en el equipo de Milei de la mano del asesor Santiago Caputo. La vice dejará su cargo tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, funcionario con quien mantenía una relación de confianza.

Ante el mensaje de su despedida, Lugones le respondió: "Gracias Cecilia por el trabajo y la entrega en una etapa clave de reordenamiento y modernización del sistema sanitario. Seguimos profundizando la transformación hacia una salud más eficiente, transparente y al servicio de los pacientes y los equipos de salud".

Como ya se dijo, la ex funcionaria tuvo una larga trayectoria en la gestión estatal, incluso, bajo diferentes signos políticos. Uno de sus primeros cargos fue en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, donde integró la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas del gobierno de Fernando de la Rúa. Luego, entre el 2001 y el 2004 con integró el Servicio Nacional de Rehabilitación. Durante el kirchnerismo se desenvolvió en la Secretaría de Programas Sanitarios, la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios y en la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos. Mientras que, entre 2015 y 2018, fue coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y subsecretaria de Coordinación Administrativa de la cartera de Salud.

La renuncia de Loccisano se suma a las del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán y el ex canciller, Gerardo Werthein, ocurridas en las últimas semanas. En el caso de estos tres, el gobierno ya anunció que serán reemplazados por Manuel Adorni, Diego Santilli y Pablo Quirno, respectivamente. Por ahora se desconoce quién ocupará el lugar vacante de la ex vice del Ministerio de Salud.