La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó en abril 12,1% respecto al mes anterior y 13,2% con en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), marcó 2,02 puntos, el segundo más bajo durante la presidencia de Milei. El piso fue había sido de 1,92 puntos en septiembre de 2025.

El ICG acumula cinco caídas consecutivas: diciembre (-0,1%), enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%) y abril (-12,1%), "siendo esta última la más pronunciada. La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 17,9%", indica el reporte de la Universidad Torcuato Di Tella.

La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y tocó su nivel más bajo en meses

Y agrega: "El promedio de la gestión Milei desciende a 2,42 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron 2,53 y 1,97 puntos, respectivamente”.

Todos los componentes en negativo

En abril, los cinco componentes del ICG registraron sus valores más bajos de 2026. Eficiencia mostró el mayor descenso del mes (-21,4%), seguido por la Evaluación general del gobierno (-17,2%) y la Preocupación por el interés general (-13,9%). Los últimos dos son Honestidad bajó (-8,4%) y Capacidad (-2,0%).

Las mayores disminuciones del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo secundario, los hombres y el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años. "En contraste, el segmento de 18 a 29 años volvió a exhibir el valor más elevado entre los grupos etarios relevados, como lo había sido en febrero y meses anteriores".

Confianza del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 39,64 puntos, con una caída de 5,68% respecto de marzo y un descenso de 10,12% frente a abril de 2025.

El ICC es un termómetro de expectativas y percepción económica. Mide cómo evalúan los hogares su situación personal, la marcha de la macroeconomía y si consideran que es un buen momento para comprar bienes durables o inmuebles.

Geográficamente, el interior mantiene el nivel más elevado de Confianza en el Gobierno, aunque todas las regiones presentaron una caída significativa respecto del mes de marzo.

LM