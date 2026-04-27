Javier Milei tiene 57,2% de imagen negativa, según una encuesta

La imagen del presidente Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa tras la difusión de una encuesta que reveló que el 57,2% de los consultados tiene una percepción negativa de su gestión y de su figura pública.

El relevamiento, realizado por una consultora privada a nivel nacional, muestra además que la imagen positiva del mandatario se ubica muy por debajo de ese número, reflejando un escenario de fuerte polarización política en medio del ajuste económico y las reformas impulsadas por el Gobierno.

De acuerdo con los resultados, el desgaste en la valoración presidencial estaría vinculado principalmente al impacto de las medidas económicas adoptadas en los primeros meses de gestión, entre ellas la suba de tarifas, la caída del poder adquisitivo y el aumento de la conflictividad social. En ese marco, amplios sectores expresan preocupación por la evolución de la inflación y el deterioro de los ingresos.

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A pesar de estos números, el oficialismo mantiene respaldo en parte de su electorado, especialmente entre quienes apoyan el rumbo de las reformas estructurales y consideran que el ajuste era necesario para estabilizar la economía. Sin embargo, los datos del sondeo reflejan que la desaprobación crece en segmentos urbanos y entre votantes independientes.

La encuesta se conoce en un momento clave para el Gobierno, que busca sostener el apoyo político mientras enfrenta negociaciones legislativas y desafíos económicos de alta sensibilidad. En este contexto, la evolución de la opinión pública aparece como un factor central para medir la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su agenda.

Aunque los sondeos representan una fotografía del momento, la cifra de 57,2% de imagen negativa enciende señales de alerta en la Casa Rosada y anticipa un escenario político más exigente para los próximos meses.