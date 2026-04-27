Cayó un 40% la circulación de colectivos en el AMBA

La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte caída en las últimas semanas y, en algunos servicios, la reducción alcanza hasta el 40%, según un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio, realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), señala que en promedio la oferta de unidades se redujo un 30% respecto de los niveles habituales, aunque el impacto es mayor en las líneas interjurisdiccionales —aquellas que dependen de Nación y Provincia— donde la merma llega al 40%.

Entre las principales causas, los especialistas destacan el fuerte aumento del costo del combustible, que presionó sobre la estructura de costos del sistema y obligó a recortar frecuencias. A esto se suman factores estructurales, como la reducción previa de la flota: antes de los recortes recientes, ya había un 12% menos de unidades en circulación en comparación con 2019.

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El informe también advierte sobre el impacto del esquema de subsidios. Según los cálculos, para sostener el nivel de servicio actual sin nuevos recortes sería necesario incrementar las compensaciones estatales en unos $17.500 millones mensuales. ￼

En contraposición, las líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires muestran una caída mucho menor, cercana al 5%, lo que atenúa parcialmente el promedio general del sistema.

El deterioro en la frecuencia de los colectivos ya se percibe en la vida cotidiana de los usuarios, con mayores tiempos de espera y unidades más congestionadas, especialmente en horarios pico. En este contexto, el debate sobre tarifas y subsidios vuelve al centro de la escena, mientras el sistema de transporte público enfrenta tensiones crecientes para sostener su funcionamiento.