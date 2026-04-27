Convocan a una concesión privada por la terminal de Retiro.

El Gobierno nacional avanzó con la convocatoria a una nueva concesión privada para la administración y explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, uno de los principales nodos de transporte de larga distancia del país.

La iniciativa apunta a modernizar la infraestructura, mejorar los servicios y optimizar la operación de la terminal, que diariamente conecta a miles de pasajeros con distintos puntos de la Argentina y países limítrofes. Según se informó, el proceso se realizará a través de una licitación pública abierta a empresas nacionales e internacionales.

Entre los objetivos del pliego se destacan la renovación de instalaciones, la incorporación de tecnología para la gestión de arribos y partidas, y la mejora en las condiciones de seguridad y accesibilidad. También se prevé una puesta en valor de los espacios comerciales dentro del predio.

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Fuentes oficiales señalaron que el esquema de concesión buscará garantizar inversiones sostenidas a lo largo del tiempo, con compromisos concretos por parte del adjudicatario. A cambio, la empresa que resulte ganadora podrá explotar comercialmente la terminal durante el período establecido en el contrato.

La terminal de Retiro, inaugurada en 1983, presenta desde hace años problemas estructurales y de mantenimiento, lo que motivó reiterados reclamos por parte de usuarios y empresas de transporte. En ese sentido, el nuevo proceso licitatorio se presenta como una oportunidad para revertir el deterioro y adaptar el predio a las demandas actuales.

La convocatoria se da en el marco de una política más amplia orientada a promover la participación del sector privado en la gestión de infraestructuras clave, en un contexto de restricciones presupuestarias y búsqueda de mayor eficiencia operativa.

De concretarse, la nueva concesión podría marcar un punto de inflexión en el funcionamiento de la terminal, con impacto directo en la experiencia de los pasajeros y en la dinámica del transporte terrestre de larga distancia.