La confianza del consumidor cayó un 5,7% en abril

La confianza de los consumidores registró una caída del 5,7% durante abril, de acuerdo con los últimos relevamientos privados, en un dato que vuelve a encender señales de alerta sobre el humor social y las expectativas económicas en la Argentina.

El indicador, que mide la percepción de los hogares sobre su situación actual y las perspectivas a futuro, mostró un retroceso tanto en la evaluación de las condiciones presentes como en las expectativas a corto y mediano plazo. Analistas señalan que la suba de precios, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre cambiaria continúan siendo los principales factores detrás de esta tendencia.

En detalle, el componente que evalúa la situación personal de los encuestados fue uno de los más afectados, reflejando dificultades para sostener el consumo cotidiano. A su vez, el subíndice de expectativas también mostró una baja, lo que sugiere que no hay una recuperación clara en el horizonte inmediato.

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Especialistas en economía explican que la confianza del consumidor suele anticipar movimientos en la actividad, ya que cuando las familias perciben un escenario adverso tienden a postergar gastos importantes, como la compra de electrodomésticos, autos o propiedades.

En este contexto, sectores vinculados al comercio y los servicios observan con preocupación la evolución del indicador, dado que impacta directamente en las ventas. “Cuando la confianza cae, el consumo se retrae y eso repercute en toda la cadena económica”, advierten desde cámaras empresariales.

Si bien algunos analistas sostienen que se trata de un comportamiento estacional, otros consideran que el dato refleja una tendencia más profunda, vinculada a la fragilidad del proceso de recuperación económica.

De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en la evolución de la inflación, los ingresos y las medidas económicas que puedan influir en las expectativas. Mientras tanto, el descenso de la confianza del consumidor vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta la economía para consolidar una mejora sostenida.