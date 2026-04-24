Hallaron los restos de tres niños después de años

Un estremecedor hallazgo conmociona al estado de Tennessee, donde las autoridades confirmaron el descubrimiento de restos humanos que corresponderían a tres niños desaparecidos hace varios años. El caso, que permanecía sin resolver, dio un giro clave tras una serie de nuevas pericias y datos aportados recientemente a la investigación.

El hallazgo se produjo en una zona rural, donde equipos forenses trabajaron durante varios días luego de recibir información considerada “creíble y relevante” por parte de los investigadores. Si bien aún restan análisis de ADN para la confirmación definitiva, las primeras evaluaciones coinciden con las características de los menores buscados.

Las autoridades locales señalaron que el avance fue posible gracias a la reapertura del expediente y al uso de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, además de testimonios que no habían sido considerados en su momento. “Este es un paso fundamental para acercarnos a la verdad”, indicaron voceros del caso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La desaparición de los tres niños había generado una fuerte repercusión en la comunidad, con intensos operativos de búsqueda que, en su momento, no lograron dar con su paradero. Durante años, familiares y allegados sostuvieron el reclamo de justicia, impulsando campañas para mantener vigente el caso.

Ahora, con este descubrimiento, la investigación se centra en determinar las circunstancias de las muertes y en identificar a los posibles responsables. No se descartan detenciones en los próximos días, a medida que se consoliden las pruebas recolectadas.

Mientras tanto, la comunidad permanece en estado de conmoción, a la espera de respuestas definitivas en un caso que vuelve a poner en evidencia la importancia de sostener las investigaciones a lo largo del tiempo, incluso cuando parecen no tener avances.