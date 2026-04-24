Reapareció la nutria más chica del mundo tras 7 años

Un equipo internacional de científicos confirmó la reaparición de la Aonyx cinereus, considerada la nutria más pequeña del mundo, luego de más de siete años sin registros confiables en su hábitat natural. El hallazgo fue calificado como “alentador” por especialistas en conservación, que ven en este redescubrimiento una oportunidad para reforzar las estrategias de protección de la especie.

La presencia de estos ejemplares fue detectada a través de cámaras trampa instaladas en zonas húmedas del sudeste asiático, donde históricamente habitó la especie. Durante años, la ausencia de registros había encendido las alarmas sobre una posible desaparición local, vinculada principalmente a la pérdida de hábitat, la contaminación de ríos y la caza furtiva.

Los investigadores explicaron que la Aonyx cinereus cumple un rol clave en los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio de las poblaciones de peces y crustáceos. Su reaparición sugiere que algunos ambientes aún conservan condiciones adecuadas para su supervivencia, aunque advierten que la situación sigue siendo frágil.

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Organizaciones ambientales destacaron que este tipo de descubrimientos no implica que la especie esté fuera de peligro. Por el contrario, remarcan la urgencia de fortalecer políticas de conservación, limitar la expansión urbana en áreas sensibles y promover la educación ambiental en las comunidades locales.