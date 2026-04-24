Celulares :fabricantes preparan la vuelta de las baterías removibles.

Todos los smartphones vendidos en la Unión Europea deberán incorporar a partir del 18 de febrero de 2027, baterías extraíbles y reemplazables por el usuario final.
Esto marca el de los diseños sellados que dominan el mercado actual. La medida busca hacer cumplir el “derecho a reparar” europeo pero su impacto en la industria apunta a ser global.
Los especialistas remarcan que en décadas pasadas un simple recambio de batería permitía extender la vida del dispositivo.
La normativa de la Unión Europea, ratificada en 2023 busca evitar desechos electrónicos y repuestos disponibles por al menos cinco años a precios razonables.
Además esta disposición obliga a que el recambio se realice con herramientas básicas, como destornilladores o gratuitas provistas por el fabricante sin necesidad de conocimientos avanzados.
La medida no abarca solo móviles, sino también laptops, tablets y auriculares.
La Unión Europea estima que esto reducirá emisiones en un 30% al extender la vida útil de los dispositivos y minimizar residuos electrónicos que superan los 50 millones de toneladas anuales en Europa.