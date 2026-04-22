Europa busca prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

La discusión sobre el uso de redes sociales por parte de menores volvió a tomar fuerza en Europa, donde distintos gobiernos y organismos analizan la posibilidad de restringir el acceso a estas plataformas a usuarios menores de 16 años. La iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones por el impacto de la vida digital en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.

El debate se da en el ámbito de la Unión Europea, que ya avanzó en regulaciones para el entorno digital, como la Ley de Servicios Digitales. Ahora, el foco está puesto en establecer límites de edad más estrictos y exigir a las plataformas mecanismos efectivos de verificación.

Entre las redes bajo análisis figuran gigantes tecnológicos como Meta —propietaria de Facebook e Instagram—, TikTok y Snapchat, que concentran gran parte del público adolescente. Las autoridades buscan que estas empresas refuercen los controles para evitar que menores eludan las restricciones de edad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los impulsores de la medida sostienen que el uso intensivo de redes sociales está vinculado a problemas como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y exposición a contenidos inapropiados. También advierten sobre riesgos asociados al ciberacoso y la recolección de datos personales.

Sin embargo, la propuesta genera debate. Especialistas en derechos digitales señalan que una prohibición total podría ser difícil de implementar y abrir interrogantes sobre privacidad, especialmente en lo que respecta a los sistemas de verificación de identidad. Además, advierten que el desafío no es solo restringir, sino educar en el uso responsable de la tecnología.

Por su parte, organizaciones de padres y educadores apoyan la iniciativa, aunque reclaman que venga acompañada de políticas de alfabetización digital y herramientas de control parental más accesibles.

Mientras continúan las discusiones, el tema refleja una tensión creciente entre el avance tecnológico y la necesidad de proteger a los menores en entornos digitales cada vez más complejos. La decisión final podría marcar un precedente a nivel global sobre cómo regular el acceso de los jóvenes a las redes sociales.