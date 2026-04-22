La morosidad en las expensas llegó al 17% de los departamentos

Según datos de Consorcio abierto la morosidad en las expensas de edificios alcanzó al 17%, lo que implica que casi uno de cada cinco departamentos poseen deuda.

El informe señaló que las tasas de interés promedio que los consorcios cobran a sus propietarios por pago fuera de término fueron del 4,8% en CABA y del 6,1% en la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, la expensa promedio en CABA fue de $326.000 y registró una suba del 2,4% respecto al promedio de febrero que fue de $318.650.

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El incremento interanual llegó al 36%. En la Provincia de Buenos Aires, registraron un aumento interanual del 44,3%, con un valor promedio de $160.900 en marzo, lo que representó una suba del 3,5% respecto de febrero.

Como referencia, en marzo, los consorcios de CABA destinaron la mayor parte de sus gastos al pago de personal y sueldos, que representaron el 33% del total.

Este rubro tuvo mayor peso en los edificios pequeños, donde alcanzó el 35%, y fue menos relevante en los edificios grandes, donde descendió al 16%.

Los gastos operativos y de mantenimiento ocuparon el segundo lugar, con un promedio del 28%. Los servicios públicos se ubicaron en el tercer puesto, con un impacto que osciló entre el 13% y el 15%.