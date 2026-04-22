Ofrecen una recompensa de 15 millones de pesos para encontrar a un joven desaparecido.

Las autoridades nacionales y provinciales intensificaron la búsqueda de Iván Eladio Torres Millacura, un joven cuyo paradero se desconoce desde hace años, y anunciaron una recompensa de 15 millones de pesos para quienes aporten información certera que permita localizarlo.

El caso, que conmovió a la opinión pública en su momento, volvió a cobrar relevancia tras la actualización del monto de la recompensa, en el marco de políticas orientadas a reactivar investigaciones de larga data. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la causa.

Torres Millacura fue visto por última vez en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y desde entonces no se han registrado pistas firmes sobre su destino. La investigación incluye diversas hipótesis, entre ellas la posible participación de terceros, lo que motivó denuncias de su familia por presuntas irregularidades en el proceso inicial.

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Organismos de derechos humanos han acompañado el reclamo y solicitan que se profundicen las líneas de investigación pendientes. En reiteradas ocasiones, allegados al joven realizaron movilizaciones y campañas para mantener vigente su búsqueda.

La recompensa ofrecida apunta a incentivar la colaboración ciudadana. Las autoridades recordaron que la información puede ser brindada de manera anónima y que quienes aporten datos relevantes contarán con protección de identidad.

Años después de su desaparición, el caso sigue abierto y sin respuestas definitivas. La familia de Torres Millacura insiste en que no cesará en su pedido de justicia y renovación de esfuerzos para saber qué ocurrió, mientras esperan que la difusión y el incentivo económico permitan finalmente obtener pistas concretas.