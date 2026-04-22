Operaron de urgencia a un torero tras recibir una cornada.

Un reconocido torero español fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia luego de sufrir una grave cornada durante una corrida en una plaza del sur de España. El incidente ocurrió ante miles de espectadores y obligó a suspender momentáneamente el espectáculo.

Según informaron fuentes médicas, el diestro recibió una herida profunda en la zona del muslo tras ser embestido por el animal en el tercer toro de la tarde. La gravedad de la lesión obligó a su traslado inmediato a la enfermería del predio, donde fue estabilizado antes de ser derivado a un hospital cercano.

El parte médico preliminar indicó que la cornada comprometió tejido muscular y generó una importante pérdida de sangre, aunque se descartó, en principio, que haya afectado arterias vitales. La cirugía se extendió por varias horas y, si bien el estado del torero es delicado, se encuentra fuera de peligro.

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Testigos del hecho relataron que la embestida se produjo de manera inesperada, cuando el torero intentaba ejecutar una maniobra de riesgo. “Fue un momento de mucha tensión, el silencio en la plaza fue total”, describieron algunos asistentes.

Desde el entorno del matador señalaron que se encuentra consciente y acompañado por su familia. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras el accidente.

El episodio reaviva el debate sobre la seguridad en las corridas de toros, una práctica tradicional que continúa generando controversias tanto en España como en otros países donde aún se realiza. Mientras tanto, la recuperación del torero será seguida de cerca por el mundo taurino, que aguarda por su evolución en las próximas horas.