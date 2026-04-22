Ejecutan a un hombre que incendió a su vecina en 1990.

Un hombre condenado por un brutal crimen cometido en 1990 fue ejecutado este martes en una prisión estatal de Estados Unidos, tras agotar todas las instancias de apelación judicial. La sentencia había sido confirmada en reiteradas ocasiones por distintas cortes a lo largo de más de tres décadas.

El caso se remonta a comienzos de los años 90, cuando el entonces acusado atacó a su vecina prendiéndola fuego durante una discusión en el domicilio que ambos habitaban. La víctima sufrió quemaduras gravísimas y falleció días después en un hospital, lo que derivó en la imputación por homicidio agravado.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el ataque fue intencional y premeditado, mientras que la defensa argumentó que el acusado actuó bajo los efectos del alcohol y en medio de un episodio de violencia doméstica. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable y recomendó la pena capital, que fue confirmada por el juez.

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En los años posteriores, el caso recorrió un extenso camino judicial con múltiples apelaciones basadas en supuestas irregularidades procesales y cuestionamientos a la constitucionalidad de la pena de muerte. Ninguno de esos planteos prosperó.

La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal y fue supervisada por las autoridades penitenciarias, conforme al protocolo vigente. Según informaron fuentes oficiales, el condenado no realizó una declaración final antes del procedimiento.

El hecho reaviva el debate en torno a la pena de muerte en Estados Unidos, donde continúa siendo legal en varios estados. Organizaciones de derechos humanos reiteraron sus críticas al sistema, mientras que familiares de la víctima señalaron que la ejecución representa “un cierre” tras años de espera.

A más de 30 años del crimen, el caso vuelve a poner en discusión los alcances de la justicia penal y el lugar de las penas extremas en sociedades contemporáneas.