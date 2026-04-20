Hallan muerto a un profesor brasileño que estaba desaparecido en Buenos Aires

El docente oriundo de Goiás, Danilo Neves Pereira, quien residía en Argentina hace seis meses, fue hallado muerto en el Hospital Ramos Mejía y recién identificado este lunes por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad. A partir de una descompensación sufrida el 15 de abril, había ingresado como NN, y su identificación se concretó días después, cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 avanzó con la reconstrucción del caso.

Se sabe que las últimas horas de Pereira lo ubican en un departamento de Avenida de Mayo al 700, en pleno centro de Buenos Aires, donde había acordado un encuentro a través de una aplicación de citas con una persona identificada como “Ulises”. Su último mensaje quedó registrado cerca de las 4 de la madrugada del martes 14.

Acto seguido a ese intercambio, no volvió a responder llamadas ni mensajes. Horas más tarde, ingresó al Hospital Ramos Mejía con un cuadro de descompensación. Falleció el día siguiente. La autopsia preliminar indicó una descompensación psicotrópica asociada al consumo de cocaína, un dato que ahora forma parte de la investigación.

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El docente había sido reportado como desaparecido el 14 de abril por un amigo

El oriundo del estado de Goiás tenía una trayectoria de 17 años como docente de inglés: enseñó inglés durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás (UFG) y contaba con formación de posgrado en lingüística aplicada. Al mismo tiempo, había desarrollado experiencia internacional: dio clases de portugués en la Universidad de Emory, en Estados Unidos, a través del programa Fulbright.

Se radicó en Buenos Aires, donde vivía solo en el barrio de San Nicolás. Según su entorno, había elegido la ciudad para concentrarse en su trabajo académico y avanzar en la presentación de su tesis doctoral prevista para los próximos meses.

Además de ello, desarrollaba una faceta artística bajo el nombre de drag “Zelda, La Reina”, con presencia en la escena cultural de su país. En 2025 publicó su primer libro de cuentos y proyectaba la defensa de su tesis doctoral.

Investigación abierta y reconstrucción de las últimas horas

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17. Algunas de las principales medidas fueron: analizar cámaras de seguridad de la zona, movimientos en la vía pública y rastrear el teléfono celular.

A partir de fuentes judiciales, se indicó que, por el momento, no hay indicios de violencia y que el foco está puesto en determinar las causas médicas exactas de la descompensación. Mientras tanto, familiares y allegados avanzan con los trámites de repatriación del cuerpo a Brasil, acompañados por el consulado.

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