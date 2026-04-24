Casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina

La pobreza infantil volvió a encender alarmas en el país: casi seis de cada diez niños y adolescentes viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, según los últimos relevamientos difundidos por la Universidad Católica Argentina a través de su Observatorio de la Deuda Social.

El informe advierte que la situación se agravó en el último año, en un contexto marcado por la inflación persistente, la caída del poder adquisitivo y el aumento de la informalidad laboral. De acuerdo a los especialistas, los menores son el grupo más afectado por las crisis económicas, ya que dependen directamente de los ingresos familiares y de la asistencia estatal.

Desde el organismo señalaron que la pobreza infantil no solo implica falta de ingresos, sino también carencias en alimentación, acceso a la educación, salud y condiciones de vivienda. En ese sentido, remarcaron que muchos niños atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria, con dificultades para acceder a una dieta adecuada en cantidad y calidad.

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El informe también subraya fuertes desigualdades territoriales. En las zonas urbanas más vulnerables, los niveles de pobreza infantil superan ampliamente el promedio nacional, mientras que en sectores de ingresos medios el impacto es menor, aunque en crecimiento.

Especialistas en políticas sociales advirtieron que, sin medidas estructurales, existe el riesgo de que estas condiciones se cronifiquen y afecten el desarrollo a largo plazo de toda una generación. Entre las principales recomendaciones figuran el fortalecimiento de programas de asistencia, la mejora del empleo formal y la ampliación de políticas educativas y de cuidado.

Por su parte, distintas organizaciones sociales reclamaron una respuesta urgente del Estado y alertaron sobre el aumento de la demanda en comedores y merenderos, que funcionan como contención frente a la crisis.

El dato de que casi seis de cada diez niños son pobres en la Argentina no solo refleja una realidad económica compleja, sino que plantea un desafío profundo en términos sociales y políticos, con impacto directo en el futuro del país.