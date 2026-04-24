Mundial 2026: ¿Cómo adelantar turnos para sacar la visa?

A poco más de un año del Copa Mundial de la FIFA 2026, crece la demanda de turnos para tramitar la visa de ingreso a Estados Unidos, uno de los tres países sede junto a México y Canadá. En ese contexto, miles de argentinos buscan adelantar sus citas consulares para no quedar fuera del evento deportivo más importante del mundo.
El proceso para obtener la visa de turista (B1/B2) incluye completar el formulario DS-160, abonar la tasa correspondiente y asistir a una entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Sin embargo, la alta demanda generó demoras que, en algunos casos, superan varios meses.
Frente a este escenario, existen algunas estrategias que permiten intentar adelantar los turnos:
- Revisar constantemente el sistema de citas
El sitio oficial de visas habilita reprogramaciones cuando otros solicitantes cancelan o modifican sus fechas. Ingresar con frecuencia —incluso varias veces al día— puede permitir acceder a un turno más cercano.
- Solicitar una cita de emergencia
En determinados casos, el sistema permite pedir un turno urgente. Si bien está pensado para situaciones excepcionales (motivos médicos, laborales o educativos), algunos usuarios reportan que eventos de gran magnitud como el Mundial pueden ser considerados, aunque no está garantizado.
- Completar correctamente el trámite desde el inicio
Errores en el formulario DS-160 o en la documentación pueden demorar el proceso. Tener todo en regla permite aprovechar rápidamente cualquier turno que se libere.
- Consultar alternativas en otros países
Algunos solicitantes evalúan realizar el trámite en consulados de países vecinos con menor demanda. No obstante, esto implica costos adicionales y no asegura una resolución más rápida.
Especialistas en migraciones recomiendan iniciar el trámite con la mayor anticipación posible, incluso si el viaje está previsto para dentro de un año o más. También advierten sobre gestores o intermediarios que prometen turnos inmediatos a cambio de dinero, ya que pueden tratarse de estafas.
Con el calendario avanzando hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026, la clave será la planificación y la paciencia. Conseguir la visa a tiempo se convirtió en uno de los principales desafíos para quienes sueñan con alentar a la Selección en suelo norteamericano.