Mundial 2026: ¿Cómo adelantar turnos para sacar la visa?

A poco más de un año del Copa Mundial de la FIFA 2026, crece la demanda de turnos para tramitar la visa de ingreso a Estados Unidos, uno de los tres países sede junto a México y Canadá. En ese contexto, miles de argentinos buscan adelantar sus citas consulares para no quedar fuera del evento deportivo más importante del mundo.

El proceso para obtener la visa de turista (B1/B2) incluye completar el formulario DS-160, abonar la tasa correspondiente y asistir a una entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Sin embargo, la alta demanda generó demoras que, en algunos casos, superan varios meses.

Frente a este escenario, existen algunas estrategias que permiten intentar adelantar los turnos:

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Revisar constantemente el sistema de citas

El sitio oficial de visas habilita reprogramaciones cuando otros solicitantes cancelan o modifican sus fechas. Ingresar con frecuencia —incluso varias veces al día— puede permitir acceder a un turno más cercano.

Solicitar una cita de emergencia

En determinados casos, el sistema permite pedir un turno urgente. Si bien está pensado para situaciones excepcionales (motivos médicos, laborales o educativos), algunos usuarios reportan que eventos de gran magnitud como el Mundial pueden ser considerados, aunque no está garantizado.

Completar correctamente el trámite desde el inicio

Errores en el formulario DS-160 o en la documentación pueden demorar el proceso. Tener todo en regla permite aprovechar rápidamente cualquier turno que se libere.

Consultar alternativas en otros países

Algunos solicitantes evalúan realizar el trámite en consulados de países vecinos con menor demanda. No obstante, esto implica costos adicionales y no asegura una resolución más rápida.

Especialistas en migraciones recomiendan iniciar el trámite con la mayor anticipación posible, incluso si el viaje está previsto para dentro de un año o más. También advierten sobre gestores o intermediarios que prometen turnos inmediatos a cambio de dinero, ya que pueden tratarse de estafas.

Con el calendario avanzando hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026, la clave será la planificación y la paciencia. Conseguir la visa a tiempo se convirtió en uno de los principales desafíos para quienes sueñan con alentar a la Selección en suelo norteamericano.