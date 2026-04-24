Manaos deberá pagar una indemnización de $800 millones.

La empresa de bebidas Refres Now S.A., conocida por su marca Manaos, fue condenada a abonar una indemnización de $800 millones tras un fallo judicial que la responsabiliza por daños y perjuicios en un caso que generó fuerte repercusión en el sector empresarial.

La sentencia fue dictada por un tribunal civil que consideró acreditadas las irregularidades denunciadas por la parte demandante. Según se desprende del expediente, la compañía incurrió en conductas que derivaron en perjuicios económicos significativos, lo que motivó el reclamo judicial que culminó con este fallo.

Fuentes judiciales señalaron que la resolución contempla no solo el pago de la indemnización, sino también intereses y costas del proceso, lo que podría elevar el monto total a desembolsar. Además, no se descarta que la firma apele la decisión en instancias superiores.

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Desde la empresa evitaron hacer declaraciones públicas inmediatas, aunque trascendió que el equipo legal analiza los pasos a seguir. En tanto, especialistas en derecho comercial advierten que el caso podría sentar un precedente relevante en materia de responsabilidad empresarial.

El impacto de la medida también podría sentirse en el mercado de bebidas, donde Manaos ocupa un lugar destacado por su política de precios competitivos. Analistas sostienen que una sanción de esta magnitud podría afectar la estructura financiera de la compañía y su estrategia comercial en el corto plazo.

Mientras tanto, el fallo reaviva el debate sobre los controles y regulaciones en el sector, así como la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen prácticas empresariales transparentes.