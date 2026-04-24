A más de un siglo, remataron una reliquia del Titanic.

Más de cien años después del trágico hundimiento del RMS Titanic, una pieza histórica vinculada al mítico barco fue subastada en una cifra millonaria, despertando el interés de coleccionistas y fanáticos de la historia en todo el mundo.

El objeto, cuya procedencia fue certificada por especialistas, pertenecía a uno de los pasajeros de primera clase y logró conservarse en condiciones notables pese al paso del tiempo. Según detallaron desde la casa de subastas, la reliquia formó parte de una colección privada durante décadas antes de salir nuevamente al mercado.

La venta se realizó en un clima de gran expectativa, con oferentes de distintos países participando de manera presencial y online. Finalmente, la pieza alcanzó un valor que superó ampliamente las estimaciones iniciales, lo que refleja el creciente interés por los objetos vinculados a episodios históricos de alto impacto.

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El hundimiento del Titanic continúa siendo uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX. La tragedia, ocurrida en abril de 1912 durante su viaje inaugural, dejó más de 1500 víctimas y marcó un antes y un después en la historia de la navegación marítima.

Expertos en patrimonio destacan que este tipo de subastas no solo tienen un valor económico, sino también simbólico, ya que permiten mantener viva la memoria de lo ocurrido. Sin embargo, también existe debate sobre la comercialización de objetos asociados a tragedias humanas.

En los últimos años, el interés por el Titanic se ha renovado gracias a investigaciones, documentales y hallazgos en el sitio del naufragio, ubicado en el fondo del océano Atlántico. Cada nueva pieza que aparece aporta información y despierta nuevas preguntas sobre uno de los desastres más emblemáticos de la historia moderna.