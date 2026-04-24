Anticipan la llegada de un “súper Niño”: qué es y qué se espera.

Especialistas en clima encendieron las alertas ante la posible formación de un evento de El Niño de gran intensidad, conocido popularmente como “súper Niño”, que podría impactar en distintas regiones del mundo en los próximos meses, incluida Sudamérica.

De acuerdo con informes de organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial, las condiciones actuales del océano Pacífico ecuatorial muestran un calentamiento sostenido que podría intensificarse y dar lugar a uno de los episodios más fuertes de los últimos años. Este fenómeno se caracteriza por el aumento anómalo de la temperatura del mar, lo que altera los patrones normales de circulación atmosférica.

En la región del Río de la Plata y gran parte de Argentina, un “súper Niño” suele estar asociado a precipitaciones por encima de lo normal, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y complicaciones en zonas urbanas vulnerables. Al mismo tiempo, otras regiones del planeta pueden enfrentar sequías extremas o temperaturas inusualmente altas.

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“El impacto no es uniforme, pero sí global. Por eso se lo monitorea con tanta atención”, explican los climatólogos, que destacan la importancia de prepararse ante posibles eventos extremos. Sectores como el agro, la infraestructura y la gestión de recursos hídricos suelen ser los más sensibles a estos cambios.

Cabe recordar que uno de los antecedentes más significativos fue el evento de El Niño 1997-1998, considerado uno de los más intensos del siglo XX, que dejó importantes consecuencias económicas y sociales en distintos países.

Si bien aún resta confirmar la magnitud que alcanzará este nuevo episodio, los expertos coinciden en que las señales actuales justifican el seguimiento permanente y la planificación preventiva. En ese marco, recomiendan a las autoridades y a la población mantenerse informados a través de los reportes oficiales y tomar medidas de precaución frente a posibles eventos climáticos extremos.