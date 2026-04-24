Securion acelera su salto tecnológico con IA, robótica y un ecosistema “autónomo y conectado”

La seguridad privada atraviesa una transformación global: ya no se trata solo de vigilancia y reacción, sino de anticipación, conectividad e inteligencia aplicada. Securion define este cambio como una “nueva era” donde la seguridad se vuelve “eficiente, adaptable y predictiva” mediante tecnología, datos y procesos integrados. En esa estrategia, el Grupo impulsa IH Tech Lab, un laboratorio que desarrolla, valida e implementa soluciones con inteligencia artificial, robótica y automatización para entornos urbanos y corporativos.

El reposicionamiento no se apoya solo en discurso, sino en escala operativa y despliegue. Securion comunica que cuenta con más de 30 años en el mercado de seguridad privada, más de 9.000 empleados y más de 600 clientes, además de más de 25.000 cuentas de monitoreo y más de 58.000 obras de tecnología. Esa base le permite integrar vigilancia física con herramientas digitales, centros de operaciones (SOC) y soluciones autónomas como drones y sistemas multisensoriales.

En la entrevista del Word, el enfoque aparece resumido en una idea: pasar del servicio tradicional al ecosistema inteligente. “En IH Tech Lab creamos un ecosistema inteligente, autónomo y conectado”, explicó Kevin Blum, Director General del laboratorio. El objetivo, según describió, es “integrando diferentes tecnologías, con una capa de inteligencia artificial, cuidar, por ejemplo, una ciudad, un barrio, una empresa”.

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IH Tech Lab y la seguridad basada en IA: “tecnología aplicada” y casos de éxito

Gustavo Silva, CEO de IH Tech Lab, definió el espacio como “el centro de innovación tecnológica aplicada a la seguridad” del Grupo Securion y señaló que allí desarrollan “inteligencia artificial” y “robótica”. También remarcó que trabajan con “tecnología de grado militar” y con desarrollos orientados tanto a seguridad privada como a seguridad ciudadana.

La propuesta busca traducirse en soluciones concretas. El caso que mencionan como “uno de nuestros casos de éxito” es el barrio Costa Esmeralda, donde, según Blum, integraron “500 cámaras” junto con “vigilancia activa”, “vigilancia aérea autónoma” y “salvataje robótico”, todo “bajo nuestro motor de inteligencia artificial”. En la misma intervención afirmó que se trata del “más poderoso en la región”, en línea con la idea de posicionar el laboratorio como referencia regional.

La empresa describe al laboratorio como “epicentro de innovación” del grupo. IH Tech Labs se presenta como una unidad dedicada a validar, desarrollar e implementar tecnologías de vanguardia, integrando inteligencia artificial, IoT, sistemas autónomos y análisis predictivo. El eje es transformar tecnologías emergentes en soluciones aplicadas a la seguridad urbana y empresarial, con red de socios y proveedores estratégicos.

En términos de posicionamiento, la compañía propone un cambio de paradigma. Securion sostiene que “la seguridad del futuro no es solo una evolución de la industria, sino una transformación estructural del mundo en el que vivimos”. Y lo sintetiza con una frase de su liderazgo: “En Securion, no seguimos el cambio, lo creamos”.

Del guardia a la operación integrada: SOC 24/7, videovigilancia inteligente y control de accesos

La compañía explica que su modelo combina personas y tecnología bajo una lógica de gestión centralizada. Securion señala que sus Centros de Operaciones (SOC) actúan como “único punto de contacto” disponible “las 24 horas”, con monitoreo y respuesta en tiempo real, protocolos avanzados y reportes para mejora continua. La promesa es pasar de la reacción fragmentada a una supervisión continua y medible, con análisis e informes detallados.

En el plano tecnológico, el documento detalla componentes concretos del ecosistema. La firma ofrece videovigilancia remota inteligente con monitoreo continuo, inteligencia artificial, reconocimiento facial, lectura de matrículas y análisis de comportamiento, operando “las 24 horas, los 365 días del año”. También describe sistemas avanzados de control de accesos que registran circulación, entregan información en tiempo real y facilitan auditorías e investigaciones.

Una pieza clave del enfoque es conectar gestión operativa y trazabilidad del servicio. Por eso la empresa presenta “Vision” como herramienta digital para gestionar y supervisar actividades de guardias: captura de incidencias, programación de tareas y registro en puntos de control, con gestión “precisa y en tiempo real”. La idea es mejorar calidad y eficiencia del servicio con control operativo continuo, reduciendo zonas ciegas en el terreno.

La compañía también vincula esta arquitectura con su enfoque consultivo. Securion Consult se presenta como unidad que realiza diagnósticos integrales, determinación de riesgos, medidas de mitigación y asesoramiento continuo, con planes a medida según actividad y entorno. El objetivo es diseñar modelos escalables alineados con estándares internacionales, integrando tecnología, procesos y gestión.

Tecnología autónoma, movilidad y escala: drones, LiDAR y una red con más de 25.000 cuentas de monitoreo

La seguridad móvil es otro componente del modelo descrito por Securion. En este sentido afirman que sus vehículos de patrulla incorporan tecnología de última generación y comunicaciones avanzadas, integrables con otros sistemas para responder con rapidez. Además, menciona unidades específicas con drones, cámaras 360° y tecnología LiDAR, ampliando capacidades de vigilancia, detección y análisis en tiempo real.

Respecto a la tecnología autónoma, la empresa refuerza una narrativa de automatización creciente. Securion detalla que cuenta con drones, buques, vehículos y sistemas multisensoriales autónomos diseñados para operar de forma continua “sin intervención humana directa”, detectando, previniendo y respondiendo a incidentes en tiempo real. El objetivo declarado es maximizar eficiencia y minimizar riesgos con infraestructura tecnológica adaptable, combinando hardware y software de última generación.

El salto tecnológico se apoya en magnitud y capilaridad. Securion comunica más de 25.000 cuentas de monitoreo y más de 58.000 obras de tecnología, lo que sugiere una operación con despliegue masivo y experiencia de implementación. En paralelo, exhibe certificaciones de gestión (IRAM-ISO 9001 e IRAM-ISO 14001, entre otras) y su condición de “Securitas Certified Partner”, como respaldo de procesos y estándares.