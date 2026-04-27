Crece el robo de celulares: a qué línea hay que denunciar

En un contexto donde el robo de teléfonos móviles sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en las grandes ciudades, comenzó a difundirse una herramienta clave para las víctimas: la línea 910, un número gratuito y disponible las 24 horas para denunciar el robo o extravío de celulares en todo el país.

El sistema permite bloquear de manera inmediata el equipo sustraído, inutilizando tanto la línea como el dispositivo a través del código IMEI, lo que impide su reutilización en redes móviles. De esta manera, se busca desalentar el mercado ilegal de teléfonos robados, una de las principales salidas de este tipo de delitos.

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) explicaron que el procedimiento es simple: al comunicarse con el 910, el usuario debe brindar algunos datos personales y del equipo afectado. En cuestión de minutos, el celular queda inhabilitado para operar en cualquier compañía del país.

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Especialistas en seguridad destacan la importancia de realizar la denuncia lo antes posible. “El bloqueo inmediato reduce considerablemente las chances de reventa del dispositivo y protege la información personal del usuario”, señalaron.

Además, recomiendan tener siempre a mano el número de IMEI del teléfono —que se puede obtener marcando *#06#— y evitar almacenar datos sensibles sin protección.

La línea 910 se presenta así como una herramienta rápida y eficaz frente a una problemática cotidiana, que no solo afecta el bolsillo de los usuarios, sino también su seguridad digital.