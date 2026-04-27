Elecciones 2027: Aníbal Fernández pronosticó que Axel Kicillof ganará

El ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof se impondrá en las elecciones presidenciales de 2027, en una definición que reaviva el debate interno dentro del peronismo y proyecta el escenario político a mediano plazo.

“Estoy convencido de que Axel va a ser presidente”, afirmó Fernández durante una entrevista, donde también analizó la actualidad del país y el futuro del movimiento justicialista. Según explicó, el mandatario provincial reúne “las condiciones políticas, técnicas y de gestión” necesarias para encarar un proyecto nacional.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos sectores del peronismo comienzan a perfilar posibles candidaturas de cara a 2027. En ese marco, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con mayor proyección, tras consolidar su liderazgo en la provincia de Buenos Aires y mantener una alta visibilidad dentro del espacio.

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Fernández, histórico referente del kirchnerismo, también hizo hincapié en la necesidad de ordenar la interna del peronismo y evitar divisiones que debiliten sus chances electorales. “Hay que construir una propuesta sólida y representativa, sin imposiciones”, remarcó.

Si bien aún falta más de un año para el inicio formal del calendario electoral, los posicionamientos anticipados reflejan una dinámica política en constante movimiento, donde los principales referentes comienzan a delinear estrategias y liderazgos con vistas a la próxima contienda presidencial.

Por ahora, las palabras de Fernández se inscriben en el terreno de las proyecciones, pero vuelven a poner a Kicillof en el centro de la escena como una de las figuras clave del peronismo para los próximos años.