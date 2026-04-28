Javier Milei no da señales para volver a abrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei no cede en su embestida contra el periodismo. Desde el jueves de la semana pasada la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada permanece cerrada y vacía luego de que el Presidente decidiese retirar las acreditaciones a la prensa. No hay señales por el momento de que la medida se revise, aunque nadie descarta movimientos.

Ayer, el jefe de Estado compartió en sus redes sociales un llamativo posteo. Se trata del mensaje de una cuenta libertaria (@AlanWentin21322) en la que se afirma que "Los argentinos no necesitan una "sala de prensa" en Casa Rosada". Era un mensaje dirigido a la periodista de TN Luciana Geuna y a desacreditar el descargo que la comunicadora realizó el domingo por la noche en su programa.

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"De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X.", abundó la cuenta libertaria que no representa a ningún funcionario de Milei. ¿El Presidente quiere cerrar la Sala de Periodistas?

Entre otro mensajes, el jefe de Estado arremetió a su vez contra entidades periodísticas como FOPEA, compartiendo mensajes agraviantes. También calificó de "sicarios" a los periodistas y volvió a insistir con su ya remanido latiguillo: "NOL$SALP".

Las alarmas que estaba activadas, volvieron a sonar ante la idea de que el cierre sea definitivo y no haya marcha atrás con la medida. Hay empero, comunicaciones informales con el área de comunicación y prensa del Gobierno pero lo cierto que por el momento no hay definiciones ni marcha atrás con la medida.

Mañana, expondrá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados su primer informe de gestión. No solo estará el Presidente presente, sino la plana mayor del Gobierno. Todo indica que mañana no habrá tampoco resoluciones y pasarán para el jueves las eventuales novedades.

El jefe de Estado compartió un mensaje en el que se sostenía que la Argentina "no necesita" una Sala de Periodistas en la Casa Rosada

Mientras tanto, la empresa periodística Ambito Financiero presentó un amparo para que se de vuelta la medida. Hay un silencio mayoritario, mientras se espera que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se reúna el próximo jueves a las 10 hs. Se tratará de una reunión para elevar quejas y mantener activo el reclamo. Muchos acreditados estarán presentes.

En tanto FOPEA, la entidad que nuclea periodistas y docentes se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "FOPEA denunció ante la CIDH la decisión del Gobierno nacional de suspender las acreditaciones de prensa", precisaron en un comunicado.

Ayer, el titular de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Monseñor Jorge Lozano se mostró con los periodistas acreditados en la Plaza de Mayo. Allí exhibió su apoyo a los trabajadores de prensa y hasta brindó declaraciones a algunos móviles. No es la primera vez que Lozano se reúne con los periodistas acreditados. Ya lo había hecho el viernes pasado.

Por ahora, enojado con los periodistas el presidente Milei no parece dispuesto a dar marcha atrás con una medida que pone en jaque el trabajo de los periodistas y el funcionamiento de la prensa.