El miércoles 29 de abril va a estar presente en el Congreso Manuel Adorni. Pero, obviamente, lo que nos espera seguramente sea un nivel más de degradación del debate público en Argentina, que es un tema que viene ocurriendo no solamente con Javier Milei, sino desde hace mucho tiempo.

Hay una degradación de los debates públicos en la Argentina y en el mundo entero. Inclusive lo que hay es, hasta a nivel de volatilidad, algo muy raro: que un tema como el de Adorni se mantenga en la discusión pública diariamente durante tanto tiempo.

Fíjense, por ejemplo, que el debate que ocurrió el viernes pasado, en torno a la cuestión Malvinas y la relación de Estados Unidos con el Reino Unido —y las derivaciones que eso tuvo, en términos de que un documento del Pentágono advirtió que Estados Unidos le iba a quitar el apoyo al Reino Unido e iba a lograr que las Malvinas fueran para la Argentina— duró un día. La discusión duró un día, como duran muchas discusiones públicas que tienen mucha relevancia, inclusive mucha más relevancia que la cuestión de Adorni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El departamento de Manuel Adorni en Parque Chacabuco: características, venta y vida cotidiana en Asamblea 1132

Pero el tema del jefe de Gabinete permanece, tal vez por el impacto que ha tenido el caso en lo que vamos a llamar el imaginario de la gente. No, ciertamente violó o rompió una especie de pacto: ese de que ellos luchan contra la casta, que ellos no se toman aviones y etcétera, etcétera.

Bueno, el punto es que la oposición, según leo en el diario La Nación, “ajusta una estrategia”. La sesión de mañana no es para que Adorni responda sobre su situación; es una sesión que la Constitución establece para que el jefe de Gabinete vaya al Congreso periódicamente a ofrecer una explicación de las cosas del país.

Le tocó una vuelta en el Senado y otra vuelta acá en Diputados. Los legisladores preparan como cinco mil preguntas y el jefe de Gabinete responde a una de ellas. Pero obviamente la oposición va a intentar mañana acorralarlo con la cuestión.

Adorni en el Congreso: cocina un contraataque y evadirá preguntas sobre sus propiedades

El informe de gestión bajo la sombra del "caso Adorni"

La presencia de Adorni va a tratar en gran medida sobre su caso; con la presencia en los palcos del presidente y del funcionario, es decir, seguramente van a protagonizar un escándalo. Da la impresión de que está previsto para que se convierta en un escándalo público que degrade aún más el debate político. Es inclusive un misterio lo que Adorni ha estirado esto hasta mañana, siendo jefe de Gabinete.

La oposición va a tratar de exponerlo e inclusive evitar que abandone la sesión. Porque yo recuerdo que una vez se ofendió Guillermo Francos, a quien conozco bien. Lo conocía de antes, cuando no era mileísta. Una vez se ofendió y se fue; ofrecía su informe periódico ante el Congreso y se molestó por una pregunta.

Claro, eso es lo que te dicen. Yo no puedo criticar eso de ninguna manera porque he hecho eso en mi vida en varias oportunidades, así que no estoy autorizado a hacer una crítica respecto de la abrupta partida de Guillermo Francos.

Al mismo tiempo, hay una crónica también publicada por el diario La Nación que dice que Adorni fue a ensayar al Congreso. No sé si fue a ensayar exactamente, pero fue a reconocer el terreno de la batalla bajo un férreo operativo de seguridad. Inclusive hizo pruebas en el recinto, según escribió la periodista Delfina Celichini en la crónica, estuvo a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados; hizo una prueba allí y se reunió con Martín Menem.

Como si fuera un ensayo, como si las partes estuvieran preparándose para una especie de batalla campal.

MEG/ff