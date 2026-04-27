“Adorni prepara su show en Diputados mientras le sacan el pan a los más pobres”, advirtió Mónica Frade en “QR!”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por la baja del programa Volver al Trabajo y advirtió que el vocero presidencial Manuel Adorni “prepara su show en Diputados” mientras miles de familias quedan sin asistencia.

La legisladora se refirió a la medida cautelar que frenó parcialmente la decisión del Ministerio de Capital Humano que dio de baja el programa social y sostuvo que la Justicia dejó en evidencia “el nivel de mentira” de la gestión oficial. “No hay ninguna medida tomada por el Ministerio que mejore el derecho de las personas beneficiarias. No hubo vouchers, no hubo formación, no hubo absolutamente nada”, afirmó Frade.

Según explicó, el programa no nació con este Gobierno sino que tiene origen en la Ley de Emergencia Social aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, que estableció el salario social complementario como un ingreso de apoyo para trabajadores de la economía popular.

La cautelar que complica a Capital Humano

Frade sostuvo que la resolución judicial impide que el Gobierno elimine el beneficio sin demostrar previamente una política superadora para quienes lo reciben. “Hasta que usted no demuestre que va a tener una política que mejore las condiciones de estos trabajadores, no puede quitarles un derecho así porque sí”, remarcó.

La diputada también cuestionó la respuesta pública del Ministerio de Capital Humano y advirtió que, si intentan sostener ante la Justicia lo mismo que comunican en redes sociales, podrían incurrir en nuevas irregularidades. “Cuando tengan que presentar pruebas, no van a tener absolutamente nada para mostrar. Lo que hoy dicen en medios, si lo dicen así en la Justicia, van a estar mintiendo”, aseguró.

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Uno de los puntos más duros del debate giró en torno al monto que reciben los beneficiarios del programa: $78.000 mensuales.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema perdió sentido y que será reemplazado por capacitaciones laborales, pero Frade rechazó ese argumento y denunció que se trata de una política de ajuste sobre los sectores más vulnerables. “Hace un mes eran tres garrafas, hoy son dos. El mes que viene no sabemos. Sacarle ese ingreso a una familia es partirla al medio”, expresó.

Además, afirmó que ese dinero no solo ayuda a quienes lo perciben, sino que también sostiene el consumo en barrios y municipios. “Son un millón de trabajadores. Esa plata mueve la economía del barrio, del municipio y de provincias enteras. No se la están sacando a la casta, se la están sacando a los más débiles”, señaló.

Críticas al discurso oficial

Durante la entrevista, Frade también cuestionó la narrativa del Gobierno sobre el gasto social y acusó a la administración de Javier Milei de responsabilizar a los pobres por la crisis.

“Hay una insistencia permanente en culpabilizar a los pobres de la pobreza. Les sacan $78 mil a quienes revuelven basura para comer y al mismo tiempo benefician a quienes quieren importar un BMW sin pagar impuestos”, disparó.

En ese sentido, sostuvo que el ajuste no está dirigido contra los sectores privilegiados sino contra quienes más necesitan asistencia estatal.

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La diputada alertó además sobre el crecimiento del malestar social y sostuvo que estas decisiones están generando más bronca y mayor organización en los sectores populares. “La organización crece, las ganas de salir a confrontar con el Gobierno crecen. Lo que creen que están destruyendo lo van a terminar alimentando”, afirmó.

Finalmente, vinculó el conflicto social con una crisis política más amplia y aseguró que el descontento ya no apunta solo al Presidente sino a toda la dirigencia. “La bronca ya no es solo contra Milei. Es bronca contra todos. La política está empezando a fallar en todos sus niveles”, concluyó.

LB/ML