Congreso en tensión: el Gobierno enfrenta una semana clave entre informes, leyes y negociaciones

La agenda legislativa se intensifica y el Gobierno se prepara para enfrentar uno de sus momentos más exigentes en el Congreso. Según la periodista parlamentaria, Mariana Mei, el foco inmediato estará puesto en la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, en un contexto cargado de tensiones políticas y cuestionamientos.

“Todo lo que estabas mencionando son los desafíos que se plantea el gobierno en el Congreso”, explicó Mei, al destacar que la exposición de Manuel Adorni concentrará gran parte de la atención política. El informe, que acumula un récord de 4.800 preguntas, será respondido parcialmente por escrito antes de la sesión clave del miércoles 29 de abril.

La expectativa es alta no solo por el volumen de preguntas, sino también por el clima político que rodea la presentación. “Va a tener mucha atención”, subrayó la periodista, anticipando una jornada extensa y cargada de cruces entre oficialismo y oposición.

Un informe bajo presión y estrategia oficial

El oficialismo buscará sostener un tono institucional durante la exposición, aunque reconoce las dificultades para esquivar temas sensibles. “Se va a tratar de basar en eso, pero no va a poder eludir algunas preguntas”, advirtió Mei, en referencia a los cuestionamientos vinculados a viajes y temas judiciales.

La sesión, que podría extenderse por seis horas, estará estructurada con intervenciones de distintos bloques, incluyendo una participación destacada de la oposición. En este contexto, el Gobierno intentará evitar confrontaciones directas: “Van a tratar de tirar la pelota afuera”, señaló la analista, explicando que se buscará derivar ciertas respuestas al ámbito judicial.

Además, la posible presencia del presidente podría influir en el clima del recinto. Para Mei, lejos de calmar las aguas, esto podría generar un efecto contrario: “Esto puede ser inclusive contraproducente en el recinto”.

Reformas en debate y falta de consensos

Más allá del informe, el Congreso avanza con una agenda legislativa compleja. Entre los proyectos destacados se encuentran la ley de salud mental, la emergencia en discapacidad y la reforma electoral sin PASO. Sin embargo, el oficialismo enfrenta serias dificultades para reunir apoyos.

“El oficialismo no tiene los votos para ninguna de estas dos cuestiones”, afirmó Mei sobre los proyectos sociales, remarcando que las negociaciones ya se trasladaron directamente a la Casa Rosada.

En cuanto a la reforma electoral, el panorama tampoco es alentador. “Está muy difícil”, sintetizó, al explicar que incluso sectores aliados muestran resistencias. La falta de consenso refleja un cambio en la dinámica política: “Ahora ya se le empieza a complicar al oficialismo”.