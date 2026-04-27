Gustavo González: “Los oficialismos no quieren PASO, especialmente cuando tienen un liderazgo indiscutible”

La posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) vuelve a encender el debate político en Argentina. Para Gustavo González, la discusión no es nueva, pero sí profundamente atravesada por intereses coyunturales. “Los oficialismos no quieren paso, especialmente cuando tienen un liderazgo que suponen indiscutible”, afirmó, al tiempo que remarcó que la oposición suele defenderlas como herramienta de competencia interna.

Según explicó, el sistema de primarias surgió tras años de debate como una respuesta a la crisis de representación partidaria. “Se decide esta idea de las primarias abiertas para que el ciudadano común forme parte de ese proceso de selección”, recordó. En ese sentido, rechazó la idea de que se trate únicamente de un gasto innecesario: “La democracia sale dinero, pero antes de las PASO las candidaturas se resolvían a dedo”.

Una disputa atravesada por la especulación política

González sostuvo que el intento del Gobierno de avanzar contra las PASO responde a una lógica estratégica más que institucional. “El oficialismo quiere eliminar las PASO, como todos los oficialismos, es una especulación”, señaló. En paralelo, destacó las diferencias dentro del arco opositor, donde incluso aliados naturales debaten alternativas intermedias, como primarias no obligatorias.

Además, remarcó que cada fuerza política evalúa el sistema en función de su conveniencia electoral. “Todos están especulando de cara al año que viene”, sintetizó. Desde el peronismo, explicó, las PASO permiten ampliar la base de representación, mientras que otros espacios buscan posicionarse con candidaturas propias dentro de alianzas más amplias.

El analista también advirtió que el contexto actual no favorece al Gobierno para impulsar cambios de este tipo. “Este contexto parece ser hoy un poquito más duro para el gobierno”, afirmó, sugiriendo que una iniciativa similar habría tenido mayores chances en un escenario político previo.

El impacto del caso Adorni y la escena política

Consultado sobre la exposición del jefe de Gabinete, González anticipó un clima tenso. “Va a ser una sesión picante”, aseguró, destacando el volumen de preguntas y el perfil confrontativo del funcionario.

En cuanto al rol del presidente, consideró que su eventual presencia en el Congreso tendría un fuerte peso simbólico. “Ya solo la foto del presidente yendo al Poder Legislativo significa un espaldarazo muy grande”, explicó. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de una participación más activa: “Sería un exceso poco visto que un presidente intervenga en ese contexto”.

Para González, la presencia presidencial podría incluso complicar la dinámica del debate. “Va a enturbiar la sesión, porque los diputados le van a hablar también al presidente”, concluyó, señalando que ese escenario no aportaría beneficios políticos claros para el Ejecutivo

