Esteban Bullrich apuntó contra Binance: “La ELA está tomando mi cuerpo, no debería también llevarse mi dinero”

El ex ministro de Educación de Argentina Esteban Bullrich expresó su enojo en redes sociales contra la plataforma de criptomonedas Binance, luego de denunciar que no pudo acceder a su cuenta por las dificultades que le genera la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde hace varios años.

A través de su cuenta de X, Bullrich explicó en inglés que el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo porque la enfermedad modificó su rostro. “La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero”, escribió.

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Además, cuestionó que la empresa no le ofreciera una alternativa accesible para personas con discapacidad y apuntó directamente contra la compañía: “Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para Binance”.

LB