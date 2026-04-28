Llaryora habilitó la duplicación de la Padre Luchesse

Con la habilitación del último tramo de 1,8 kilómetros, la avenida Padre Luchesse quedó finalmente duplicada de punta a punta. La traza, que ahora cuenta con cuatro carriles en sus 5,4 kilómetros de extensión, se consolida como el corredor neurálgico que une la Capital con el creciente polo urbano de las Sierras Chicas.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de apertura en el tramo comprendido entre el acceso a la urbanización La Morada y la rotonda del golfista, en Villa Allende. Durante su discurso, el mandatario envió un mensaje con lectura política y económica: "La inversión en obras de infraestructura es un sello distintivo de Córdoba. Reafirmamos, a pesar de la crisis, nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida".

La obra, ejecutada por la empresa Caminos de las Sierras, demandó un desembolso provincial de 11.800 millones de pesos. El impacto no es menor: según estimaciones oficiales, unos 130 mil cordobeses transitan diariamente por esta vía.

La intervención técnica incluyó:

Duplicación de calzada: Dos carriles por sentido en todo el trayecto.

Seguridad Vial: Cantero central elevado, nuevas obras de drenaje y señalización LED de última generación (137 columnas instaladas).

Villa Allende Shopping: Se readecuó el ingreso en la intersección con calle Mendoza, incorporando semáforos y colectoras para evitar accidentes en un punto crítico de giro.

Conectividad regional

La finalización de la Luchesse no solo beneficia a Villa Allende, sino que optimiza los tiempos de traslado para los vecinos de Saldán, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, eliminando los históricos cuellos de botella que se formaban en las horas pico.

"Esta obra es un paso clave para potenciar el desarrollo de toda la región", concluyó Llaryora, quien estuvo acompañado por funcionarios locales y provinciales. Por su parte Julio Bañuelos, presidente de Caminos de las Sierras, en diálogo con este medio resaltó las oportunidades que brinda la obra pública. "Es absolutamente necesaria para el desarrollo de cualquier país. No solo las rutas y caminos, sino las obras energía y gas, como las que está llevando adelante la Provincia".

Lo que viene

La Provincia confirmó que las cuadrillas continuarán las tareas en la autovía Ruta E-53, donde ya se ejecuta el ensanche de 500 metros en la mano que va hacia Córdoba (calzada oeste), entre la avenida Luchesse y la estación de peaje, buscando agilizar el ingreso a la capital.