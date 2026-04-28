Mercado Libre invertirá US$ 3 millones y abrirá nuevas oficinas en Villa Allende

La empresa Mercado Libre anunció el desarrollo de nuevas oficinas en Villa Allende, en el marco de su estrategia de expansión en la provincia. El proyecto contempla una inversión de 3 millones de dólares y la construcción de un espacio de 2.000 metros cuadrados, que estará ubicado en el edificio Tribeca y se inaugurará en enero de 2027.

La iniciativa busca consolidar el crecimiento de la compañía en Córdoba, donde actualmente más de 1.300 personas integran su equipo en áreas tecnológicas y de desarrollo de producto. Tras el cierre de su oficina anterior en 2025, la operación continuó de manera remota, manteniendo la actividad y los proyectos en marcha.

El nuevo espacio fue concebido para acompañar un modelo de trabajo híbrido y flexible, en línea con las nuevas dinámicas laborales del sector tecnológico. Desde la compañía destacaron que Córdoba representa una plaza estratégica para su desarrollo regional.

El presidente de la firma en Argentina, Juan Martín de la Serna, remarcó que la provincia concentra talento clave para la innovación. “Córdoba es una plaza clave para Mercado Libre, donde construimos equipos que son parte fundamental de nuestra innovación en la región”. En ese sentido, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la colaboración, la cultura organizacional y el desarrollo profesional dentro de la empresa.

Mercado Libre cierra sus oficinas en Córdoba y apuntó a Passerini: "Es un monto desproporcionado"

El rol de Villa Allende y la planificación urbana

Desde el ámbito local, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, destacó que la llegada de la empresa responde a una estrategia de desarrollo planificada. Según explicó, la radicación fue posible gracias a herramientas como la Ordenanza 48/25, diseñada para fomentar inversiones privadas y generar condiciones de seguridad jurídica. “La llegada de Mercado Libre no es casualidad; es fruto de una planificación seria y de incentivos concretos para atraer empresas”.

El jefe comunal subrayó además que este tipo de proyectos no solo impactan en grandes compañías, sino que fortalecen el ecosistema local y generan empleo genuino.

Impacto en el ecosistema productivo

La presencia de Mercado Libre en Córdoba ya tiene un peso significativo en la economía regional. La compañía cuenta con cinco centros logísticos de última milla, con capacidad para procesar hasta 75.000 paquetes diarios, y más de 17.000 PyMEs y emprendedores cordobeses utilizan su plataforma para vender productos en todo el país. En ese contexto, la apertura de nuevas oficinas se inscribe en una estrategia más amplia orientada a consolidar el crecimiento del comercio electrónico y los servicios financieros digitales en la región.