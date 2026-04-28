Los 25 años de Grido: proyecta duplicar su producción y pone fecha al desembarco en Brasil

La empresa cordobesa Helacor, nacida en el año 2000 en un contexto económico complejo, celebra su 25° aniversario consolidada como uno de los casos más relevantes del entramado productivo local con proyección internacional. A través de un modelo basado en volumen, accesibilidad y franquicias, la firma logró expandirse a cinco países y posicionarse como la cuarta cadena de helados a nivel global.

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Durante un evento que reunió a 3.000 personas entre franquiciados, proveedores y colaboradores, Sebastián Santiago, director comercial y miembro de la familia fundadora, repasó la evolución de la compañía. “El consumo se triplicó, es decir, desde el 2000 a hoy, el consumo per cápita en Argentina pasó de 3 a 9 kilos”, destacó. Según explicó, uno de los principales logros fue convertir al helado en un producto más cotidiano y accesible.

En ese sentido, subrayó el cambio en la estrategia de comercialización. “Lo hicimos más accesible, lo hicimos más cercano, llevamos la heladería al barrio”, afirmó. Este enfoque, combinado con una estructura industrial que permitió ganar escala sin perder calidad, resultó clave para ampliar el consumo y sostener el crecimiento.

El modelo de franquicias fue otro de los pilares de expansión. “Hoy estamos en 2.100 franquicias, en cinco países”, señaló Santiago. Además, remarcó que cada punto de venta mantiene un vínculo directo con su comunidad, mientras la empresa centraliza procesos de eficiencia, tecnología y calidad.

El crecimiento también impactó en el empleo y en el desarrollo de proveedores. Actualmente, la compañía cuenta con 1.000 empleados directos, cerca de 10.000 en su red de franquicias y una red de 2.000 proveedores en todo el país. “Se fue armando todo un sistema”, explicó, en referencia al ecosistema productivo generado en torno a la firma.

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De cara al futuro, Helacor proyecta duplicar su capacidad productiva y alcanzar las 4.000 franquicias hacia 2040, con Brasil como próximo mercado estratégico. “Estamos con el desafío de llevar la producción de 100 millones a 200 millones de kilos”, adelantó Santiago, quien también destacó la incorporación de nuevas inversiones en infraestructura y tecnología.

Con estos objetivos, la compañía busca consolidar su posicionamiento global y avanzar en la competencia por el liderazgo del sector. “Somos la cuarta cadena a nivel mundial… vamos por el podio”, concluyó.