Desafío Río Pinto: 6.000 ciclistas, turismo al 100% y un fin de semana histórico en La Cumbre

El Desafío del Río Pinto llega a su edición aniversario con números que confirman su dimensión: más de 6.000 corredores en competencia, cupo completo y miles de personas movilizándose en toda la región. La carrera se correrá este domingo 3 de mayo con epicentro en La Cumbre, donde ya se registra ocupación hotelera plena y un movimiento turístico que se extiende a localidades vecinas.

Carrera del Río Pinto en Córdoba

“Este año cumple 30 años y va a tener aproximadamente 6.000 corredores, récord de participantes del evento. Muchos inscritos quedaron afuera por la cantidad de solicitudes”, señaló Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, en diálogo con Perfil Córdoba.

El evento no se limita a la competencia. Desde el viernes, el predio frente al aeródromo local concentra una feria que no deja de crecer. “Hay aproximadamente 200 stands. Es una feria realmente grande, con marcas vinculadas al ciclismo y un espacio gastronómico. Mucha gente que no corre viene a disfrutarla”, explicó el intendente.

El impacto excede lo deportivo: más de 20.000 personas circularán durante el fin de semana en la zona. “La Cumbre ya está con ocupación plena y localidades cercanas también. Es un muy buen fin de semana a nivel turístico”, sostuvo Alicio.

Un recorrido exigente y convocante

El circuito principal se extiende este año a unos 85 kilómetros, con largada y llegada en el mismo punto. El trazado recorre el valle del Río Pinto, atraviesa sectores como San Marcos Sierras, el mirador, el perilago del dique El Cajón y zonas cercanas a Capilla del Monte, para luego regresar por San Esteban hacia La Cumbre.

Recorrido del desafío

La exigencia es alta, tanto por la distancia como por la altimetría y los distintos tipos de terreno. Los ciclistas profesionales completan el recorrido en cerca de tres horas, mientras que el resto de los participantes lo enfrenta como un desafío personal.

“Hay quienes lo hacen en modo competición y otros como un objetivo propio. Es una carrera que convoca a todos los niveles”, explicó Alicio.

Largadas escalonadas y logística de alto nivel

La jornada del domingo comenzará temprano. La categoría profesional masculina largará a las 8:00, seguida por el resto de las divisiones en tandas sucesivas hasta entrada la mañana. El sistema escalonado busca ordenar el flujo de corredores y garantizar condiciones de seguridad en todo el circuito.

El operativo incluye asistencia médica, puntos de hidratación, control y despliegue logístico en distintos tramos del recorrido, además del acompañamiento del Gobierno provincial.

Motor económico regional

Más allá del espectáculo deportivo, el Desafío del Río Pinto se consolida como el principal evento económico del año para La Cumbre. “Es el evento más importante que tiene la localidad. También es la carrera de ciclismo de montaña más convocante de América”, afirmó Alicio.

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El movimiento impacta de lleno en hotelería, gastronomía, comercio y servicios. “Todo trabaja: alojamientos, comercios, gastronomía durante prácticamente toda la semana”, agregó.

Para quienes no participan como corredores, la recomendación es clara: vivir la largada y recorrer la feria. “Ver la largada del domingo a las 8 de la mañana es algo muy emocionante. A todos se les pone la piel de gallina”, describió el intendente.

A 30 años de su primera edición, el Desafío del Río Pinto no solo mantiene su vigencia: la amplifica. Con cupos agotados, récord de inscriptos y una región completamente movilizada, la carrera vuelve a demostrar que ya no es solo un evento deportivo, sino un fenómeno que redefine cada año el pulso de las sierras cordobesas.