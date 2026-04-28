Interurbanos: reincorporaron a los despedidos y volvieron a circular los colectivos de FAM

La empresa FAM del transporte interurbano de Córdoba reincorporó a los 30 choferes despedidos por lo que AOITA levantó el paro y se normalizó el servicio en los corredores del norte provincial.

La tragedia en la autopista Córdoba–Rosario reabre el debate sobre prácticas imprudentes de los ciclistas

Interurbanos de FAM

Claudio Luna, secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), explicó que “ayer dimos por finalizado el conflicto con FAM con la reincorporación de todos los compañeros despedidos”.

“Los compañeros son reinstalados con tareas efectivas. Esto se resolvió después de cuatro días de paro y la intervención de la Secretaría de Trabajo”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Durante la medida de fuerza, la Provincia había activado un esquema de emergencia para los usuarios de esos servicios.

Aguiar, de ATE, le respondió a Sturzenegger sobre el SMN: "Miente descaradamente"

Transporte normal

“Claramente la situación de la empresa es bastante frágil, está en una crisis grande, así que estaremos siguiendo el día a día para ver cómo continúa esta empresa”, advirtió Luna.

Además señaló que “todo lo salarial está al día” y que pidieron “la garantía en la Secretaría de Transporte de que el cuarto día estén los salarios, y hay una caución de por medio, así que tentativamente estaría todo ok para el cuarto día hábil”.

Luna aseguró que “a partir del primer minuto de hoy, el 100% de los servicios están listos para la prestación”.