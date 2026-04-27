La tragedia en la autopista Córdoba–Rosario reabre el debate sobre prácticas imprudentes de los ciclistas

La muerte de un ciclista en la autopista Córdoba–Rosario reabrió el debate sobre la seguridad vial y la circulación de bicicletas en vías de alta velocidad. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando la víctima fue atropellada y falleció en el lugar. El caso expone una problemática recurrente vinculada a la convivencia entre vehículos y usuarios vulnerables en rutas y autopistas.

El abogado especialista en seguridad vial, Guillermo Pacharoni, explicó que la circulación de bicicletas "en autopista y autovía está totalmente prohibido”, y advirtió que incluso en rutas donde sí está permitido, el riesgo sigue siendo alto por la diferencia de velocidad con los vehículos.

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El especialista remarcó que la falta de infraestructura adecuada es uno de los principales problemas. “No hay infraestructura para bicicletas porque las rutas están hechas para autos y transporte a motor, no para bicis”, sostuvo. En ese sentido, Pacharoni advirtió que este tipo de situaciones está vinculado principalmente a usos recreativos de la bicicleta y no a una necesidad de traslado. “Todo esto tiene que ver con cuestiones recreativas, no con cuestiones de traslado. Entonces, con ese fin se ponen en un riesgo muy alto”.

Además, insistió en que se trata de una práctica que implica un peligro extremo en contextos no preparados para este tipo de movilidad. “No solo está prohibido por la multa, sino por el riesgo de muerte”.

Falta de protección vial

Respecto a la responsabilidad en caso de siniestro, Pacharoni señaló que legalmente suele recaer sobre el conductor del vehículo, aunque aclaró que la conducta del ciclista también puede ser considerada. El abogado también hizo foco en la necesidad de un cambio de enfoque en materia de prevención. “Sabemos que el error humano va a ocurrir. La clave es que ese error no termine en una muerte”, afirmó, en línea con el concepto de “Visión Cero”, que apunta a reducir la siniestralidad fatal.

Finalmente, insistió en la importancia de generar condiciones más seguras para la movilidad en bicicleta, especialmente en entornos urbanos. “Se necesita infraestructura real, con separación física. Mientras eso no exista, estos hechos van a seguir pasando”, advirtió.