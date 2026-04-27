Turistas con dinero o sin dinero: ¿cómo ahorran los argentinos en sus viajes?

Tener que resignar un viaje porque el presupuesto no alcanza o es exiguo, no está dentro de las decisiones de muchos argentinos que, en lugar de eso, prefieren encarar el objetivo sacrificando lujos y gustos.

Con el fin de ahorrar en sus viajes, un 36% se focaliza en obtener descuentos en transporte; un 30% en viajar en temporada baja, y un 19% en realizar largos y abundantes desayunos que les permita saltear el almuerzo.

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El concepto de que “siempre hay un argentino”, incluso en los lugares más remotos del mundo, muchas veces se confirma en la práctica. Ya sea durante sus vacaciones, para acompañar a sus equipos y deportistas favoritos, asistir a recitales o participar de distintos acontecimientos que se suceden alrededor del planeta, su presencia suele hacerse notar.

Ingenio y creatividad

El argentino se caracteriza por su ingenio, creatividad y por sus inacabables ganas de viajar. Muchas veces sin contar con el dinero suficiente, con escalas inverosímiles o atravesando las situaciones más diversas, los argentinos encuentran la manera de llegar. Porque más allá de las dificultades, la pasión por viajar y por disfrutar siempre termina imponiéndose.

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En ese contexto, casi la mitad (46%) va a utilizar algún tipo de descuento para viajar durante este año. Un 36% se focaliza en el ahorro en el transporte y un 30% apunta a viajar en temporada baja.

Los datos surgen de un nuevo relevamiento de Booking.com que busca analizar las preferencias de los argentinos al momento de viajar.

“El presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo para los argentinos, que suelen apelar al ingenio y la planificación para poder concretar sus viajes”, consideró Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Y agregó: “Fechas flexibles, más escalas de vuelos, horarios de madrugada, descuentos y promociones son algunas de las claves que forman parte de la guía del viajero argentino, especialmente cuando se trata de cumplir un sueño que puede estar al otro lado del mundo o simplemente a unas pocas horas de casa”.

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Algunos de los datos de cómo los argentinos ahorran cuando viajan

44% viaja a lugares muy cercanos a su hogar.

36% ahorra en transporte.

30% prefiere viajar en temporada baja.

38% utiliza programas de millas o descuentos (como por ejemplo Genius de Booking.com).

30% planifica con mucha antelación para encontrar los mejores precios.

19% realiza interminables y abundantes desayunos en los hoteles u hospedajes que lo tienen incluido (y si es el Continental mejor) para saltearse el almuerzo, por ejemplo.

“En un contexto donde optimizar el presupuesto es clave, los argentinos siguen demostrando que el deseo de viajar siempre encuentra un camino”, finalizó Jimena Gutiérrez.