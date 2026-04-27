Bornoroni suma apoyos de jefes comunales en San Justo

El armado de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba dio un nuevo paso este lunes con un movimiento de impacto simbólico y territorial. Gabriel Bornoroni confirmó la incorporación de tres intendentes del departamento San Justo, el "kilómetro cero" del gobernador Martín Llaryora.

A través de sus canales oficiales, Bornoroni anunció la integración de Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina). Si bien se trata de localidades pequeñas, la movida busca generar ruido entre los intendentes en un bastión histórico del oficialismo provincial.

Este avance en el este provincial se suma al reciente pase de Federico Zárate (Jesús María), confirmando que la estrategia de Bornoroni de cara al 2027 consiste en sumar cuadros de gestión. Incluso en las últimas semanas comenzaron a sonar otros nombres, que aún deben definir si dan el salto o esperan definiciones de sus respectivos partidos

"Cada vez son más los intendentes de Córdoba que se suman a trabajar por una provincia distinta. Sus experiencias aportan muchísimo al espacio", señaló el referente libertario, y destacó el trabajo de los dirigentes locales Guillermo Sfardini y Leonardo Cifelli en la zona.

En la mira

En ese radar de posibles incorporaciones aparecen diversos perfiles, varios de los cuales suelen decir presentes en los actos libertarios. Entre ellos está Leopoldo Grumstrup de Pilar, Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, y Adela Arning, intendenta de Mendiolaza. Otro de los nombres dentro del G6 del Gran Córdoba es el de Fernando Rambaldi, intendente de La Calera, quien también apunta a nuevos acuerdos políticos de cara a las elecciones.

Hace unas semanas de las filas de LLA pareció salir un ultimátum para acelerar los tiempos y presionar respecto a las definiciones: "Los que quieran sumarse es ahora, más adelante tal vez el tren ya se fue", comentaron.