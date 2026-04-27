Crimen de Nora Dalmasso: para el fiscal Julio Rivero, la aparición de Bárzola fue “un hallazgo casual”

“La aparición de Roberto Bárzola es un hallazgo casual, no producto de una exclusiva actividad investigativa”, sostuvo el fiscal de Cámara Julio Rivero al declarar sobre el derrotero de la causa, en la que intervino durante el juicio contra Marcelo Macarrón, para quien solicitó la absolución por “orfandad probatoria”.

Rivero remarcó que el ADN de Bárzola —clave en la reorientación reciente del expediente— no formaba parte del objeto procesal original. “¿Qué tiene que ver Macarrón con el ADN de Bárzola? En el universo probatorio del fiscal Pizarro, Bárzola no existe”, explicó, al diferenciar entre el ofrecimiento de pruebas dentro de una acusación concreta y la apertura de una investigación autónoma.

Crimen de Nora Dalmasso: los exfiscales generales Vidal Lascano y Vezzaro declararon ante el Jury

Según su reconstrucción, la acusación inicial sostenía que Macarrón había instigado el crimen mediante un acuerdo con terceros, motivado por conflictos matrimoniales con posible impacto patrimonial. Sin embargo, esa hipótesis —impulsada por el fiscal Luis Pizarro— ”se fue debilitando durante el juicio oral”, señaló.

“En el devenir de los cuatro meses de debate, la hipótesis delictiva se fue desmoronando”, reconoció y dijo que el único elemento que conservó cierta solidez fue la autopsia psicológica, un informe retrospectivo que analizaba la relación entre víctima y victimario desde lo subjetivo. Coincidía con el cuadro de un matrimonio en desintegración, pero se movía en el marco de la probabilidad”, señaló.

En ese contexto, Rivero defendió su decisión de pedir la absolución de Macarrón. “Si yo hubiera abierto la puerta a los jurados con ese nivel de prueba, probablemente hoy no estaríamos hablando de Bárzola y Macarrón estaría en prisión”, afirmó.

Sobre la aparición del nuevo sospechoso, el fiscal consideró que su irrupción “derriba la hipótesis del sexo consentido” sostenida por otras líneas investigativas, y lo ubica en el plano de un posible abuso sexual.

JULIO RIVERO. Recordó que identificó al abogado Marcelo Brito como quien filtró las fotos del cuerpo de Nora Dalmasso.

No obstante, fue cauto respecto de su responsabilidad penal: “Decir hoy que Bárzola es el autor no es que sea falso o imprudente, pero al menos es apresurado. Hoy goza de un estatus de no culpabilidad”.

Entre el auditorio que asiste al juicio se encuentra el abogado defensor de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo.

Rivero también reveló que en julio de 2022, tras recibir el expediente, solicitó su remisión al fiscal Pablo Jávega, en cuyo ámbito se produjo el avance que derivó en la identificación genética.

“El asesino está en el cinturón de la bata”, insistió, en referencia a la evidencia clave del caso, y sostuvo que, aun cuando la causa pudiera prescribir, la familia de la víctima tiene derecho a conocer la verdad: “El Estado debe decir quién mató a Nora Dalmasso y en qué circunstancias”.

Finalmente, el fiscal hizo referencia a otros episodios colaterales que rodearon el caso, como la filtración de imágenes del del cuerpo de Nora Dalmasso publicado en el canal América TV. Afirmó que logró detectar quién las había filtrado, el abogado Marcelo Brito, defensor en aquel momento de Facundo Macarrón, hijo de la víctima.