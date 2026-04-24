Un informe de la UNC advierte una caída de la actividad económica en Córdoba

El Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC presentó el primer Informe Técnico de la Economía de Córdoba (ITEC), una publicación trimestral que incorpora el Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) como herramienta de seguimiento de la dinámica local.

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El indicador revela que, durante el cuarto trimestre de 2025, la actividad económica provincial registró una caída del 0,68% en comparación con el trimestre anterior, en un contexto de desaceleración del crecimiento interanual.

El retroceso estuvo explicado principalmente por la fuerte baja en el patentamiento de vehículos (-11,96%) y en la industrialización del maní (-10,72%). Ambos sectores, sin embargo, mantienen variaciones positivas en la comparación interanual, lo que indica que la contracción responde a un fenómeno reciente.

También se observó una disminución en el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios (-3,42%), indicador asociado al nivel de actividad industrial. En contrapartida, la industrialización de soja y girasol mostró una expansión trimestral, lo que contribuyó a moderar la caída general.

Indicadores económicos

El IAEC se construye a partir de diez variables mensuales vinculadas a distintos sectores de la economía, entre ellas demanda de empleo, consumo energético, recaudación impositiva, actividad industrial y patentamiento automotor.

Según el informe, la economía cordobesa mostró un crecimiento sostenido durante el primer semestre de 2025, pero esa tendencia se interrumpió hacia la segunda mitad del año, dando paso a un proceso de estancamiento y leve contracción hacia el cierre. Esta dinámica se alinea con lo ocurrido a nivel nacional.

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Desde el IEF destacaron que el nuevo informe busca aportar información actualizada y sistemática sobre la economía provincial, en un contexto donde la disponibilidad de datos locales resulta limitada.