Bancor fortalece su presencia en la industria cordobesa

El Banco de la Provincia de Córdoba avanzó en su estrategia de fortalecimiento del vínculo con el sector productivo a través de una serie de visitas a empresas del noreste provincial. La recorrida fue encabezada por su presidente, Raúl Paolasso, e incluyó encuentros con firmas industriales y actores clave del entramado económico regional.

La agenda incluyó paradas en La Piamontesa S.A., en Brinkmann; el Parque Industrial Tecnológico y Logístico de San Francisco; y el Molino Boero Romano. El objetivo fue conocer de primera mano los procesos productivos, proyectos en marcha y necesidades de financiamiento de las compañías.

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“Estamos construyendo un banco más cercano y dinámico. Salir y visitar a nuestros clientes en sus plantas es parte de la transformación que hemos iniciado con nuestra gestión”, expresó Paolasso durante la jornada.

En Brinkmann, la comitiva fue recibida por autoridades de La Piamontesa, una empresa del sector alimenticio con fuerte presencia en el mercado y crecimiento sostenido en exportaciones. Allí se analizaron perspectivas de expansión y el acompañamiento financiero del banco.

En San Francisco, la visita se centró en el Parque Industrial Tecnológico y Logístico, donde Bancor tiene presencia institucional. Durante el encuentro con directivos del predio, se abordaron las necesidades de financiamiento de las empresas radicadas y los planes de ampliación del polo industrial.

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La jornada concluyó en el Molino Boero Romano, firma con más de un siglo de trayectoria en la producción de harinas y alimentos balanceados. Sus autoridades destacaron el vínculo con la entidad financiera en la operatoria diaria y el respaldo a sus actividades.

Desde Bancor señalaron que estas acciones forman parte de un plan estratégico orientado a consolidar una relación más directa con sus clientes corporativos. La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento al desarrollo productivo y al empleo en distintas regiones de la provincia.