Pantallas y crianza: una preocupación cada vez más presente en las familias cordobesas

El Ministerio de Educación de Córdoba presentó el portal web “Familias en Línea”, una plataforma digital destinada a acompañar a las familias en el proceso educativo y fortalecer el vínculo entre escuela y hogar en un contexto atravesado por el uso creciente de la tecnología.

La iniciativa surge a partir de un trabajo previo de escucha en territorio, desarrollado por el equipo de Escuela, Familia y Comunidad. Según explicó Aldana Teysseudu, el proyecto fue impulsado el año pasado a pedido del ministro Horacio Ferreyra y se construyó a partir de rondas y grupos focales con familias de distintos puntos de la provincia.

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“Nos pidieron pensar un portal para familias, pero lo primero que hicimos fue salir a escuchar”, señaló Teysseudu. En ese proceso se realizaron encuentros en diversas localidades del interior provincial, como Totoral, Brinkmann y Cura Brochero, para relevar preocupaciones concretas vinculadas a la educación y la crianza.

Entre las principales inquietudes relevadas aparece con fuerza el uso de pantallas y la tecnología en la vida cotidiana. Las familias también manifestaron dudas sobre educación sexual integral, convivencia escolar, bullying e inclusión de estudiantes con discapacidad.

“El tema del cuidado de lo digital fue lo que más se repitió”, explicó la funcionaria, al detallar que muchas consultas estuvieron vinculadas a cómo poner límites al uso del celular, cómo acompañar el aprendizaje en casa y cómo mejorar el diálogo familiar.

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En ese marco, el portal “Familias en Línea” busca dar respuesta a esas demandas con contenidos elaborados por equipos interdisciplinarios del Ministerio, que incluyen áreas como psicología, psicopedagogía, trabajo social y orientación educativa. También incluye propuestas vinculadas al uso responsable de la tecnología, la educación emocional, la convivencia y el acompañamiento de las trayectorias escolares en el hogar.

Teysseudu destacó que la propuesta no se limita a una mirada técnica. “No pensamos el portal como un espacio único desde la psicología, sino como una construcción colectiva con múltiples voces y saberes”, afirmó. Además, el proceso incluyó instancias de devolución con las mismas familias que participaron de las rondas iniciales, con el objetivo de ajustar contenidos antes del lanzamiento oficial. “La devolución fue muy buena”.